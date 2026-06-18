Neymar Jr. ni siquiera es convocado por Ancelotti

Lo de Neymar Jr. es una contrarreloj. Es intentar ganar tiempo al tiempo para intentar tener las mínimas condiciones físicas de juego antes de que, quién sabe, la Canarinha no caiga eliminada, porque, tras la pobre imagen ofrecida en el debut contra Marruecos (1-1), no hay ningún brasileño que confíe en su propia selección.

Como ya se sabía, el '10' no tendría ninguna posibilidad de jugar en el segundo round de los brasileños en la fase de grupos. La madrugada del viernes al sábado, a las 02:30 horas (en horario peninsular español), se medirá a Haití, la Cenicienta del grupo C, en Filadelfia. Y para evitar cualquier paripé innecesario, que desconcentre a un Brasil necesitado de un triunfo que le otorgue credibilidad a su proyecto, Carlo Ancelotti y la legión que conforma el cuerpo técnico de la pentacampeona han decidido que el 'craque' no viaje con el resto del equipo.

Neymar Jr. se entrenó por primera vez con el grupo este martes / Rafael Ribeiro/CBF

Ney permanece en el cuartel general de la Canarinha, en las afueras de Nueva Jersey, donde se centrará en la fase final de su recuperación. Tiene el alta médica y el martes se calzó, por primera vez desde que cayó lesionado el 17 de mayo jugando con el Santos, las botas para incorporarse a las sesiones del grupo.

Ahora, lo que necesita es coger ritmo y fondo. Por eso, no tenía ningún sentido desplazarse a Filadelfia, por muy corto que sea el viaje, para seguir con su plan específico, que incluye desde trabajo en el gimnasio hasta sesiones sobre el césped de la ciudad deportiva del Red Bull New York.

No hay fecha para su retorno. La prensa brasileña apunta que difícilmente el delantero estará para el último compromiso de la primera fase contra Escocia, en un duelo con mucho poso histórico programado para la madrugada del miércoles al jueves de la próxima semana en Miami.

Neymar fue el más aclamado de Brasil pese a ser suplente ante Marruecos / EFE

Ancelotti está organizando la arquitectura de la Seleção sin contar con Ney, que, si llega a jugar, lo hará como falso '9', lo más cerca posible de la portería, para que no tenga que hacer grandes esfuerzos ni sea necesario que cuente con automatismos con sus compañeros.

La convocatoria del ahora jugador del Santos para su última Copa del Mundo se ha convertido en un sainete, con su club ocultando la gravedad de su lesión, que nunca fue un edema en los gemelos de la pierna derecha sino, como después anunció la propia CBF (Confederação Brasileira de Futebol), una ruptura de grado 2. Ya lleva un mes y un día alejado de los terrenos de juego.

Ahora todo es un misterio, la Confederação ha aparcado la transparencia inicial y solo informa del estado del 'craque' a través de escuetos comunicados en el grupo de WhatsApp donde hay centenares de periodistas.

El galeno Rodrigo Lasmar hizo una comparecencia sin preguntas el primer día de la concentración aún en territorio brasileño. Desde entonces, nadie más le ha escuchado su voz. Quien ejerce de portavoz es Carlo Ancelotti, que se dedica a mandar balones fuera en cada rueda de prensa.