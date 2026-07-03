Neymar Jr., relegado a un papel secundario por Ancelotti

Neymar Jr. seguirá viendo el Mundial desde la posición privilegiada del banquillo brasileño. Carlo Ancelotti se lo llevó al Mundial para aplacar los ánimos de la 'torcida', pero le impuso internamente la condición de que aceptara ser uno más en el grupo.

Los pesos pesados del vestuario que intercedieron por su convocatoria, en lugar de la de João Pedro, que venía de marcar 15 goles en la Premier League, aseguraron a Carletto que tendrían al 'craque' bajo control. Casemiro, Danilo —con quien ganó la Libertadores con el Santos en 2011— y Marquinhos, con quien mantiene una gran amistad desde su etapa en el PSG, están cumpliendo su palabra.

Vinícius y Neymar celebran el triunfo de Brasil ante Escocia / Alberto Estevez

La presencia de Ney en este Mundial se reduce a los catorce minutos que Ancelotti le concedió en el plácido triunfo contra Escocia (0-3), en Miami, con el que los canarinhos sellaron el liderato del grupo C. El '10' lo celebró por todo lo alto. Se cerraba un círculo, tras estar casi mil días apartado de la Seleção desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en Montevideo, precisamente jugando con la 'amarelinha', en octubre de 2023.

Se esperaba que Neymar fuera ganando protagonismo. Sin embargo, hubo un frenazo en el primer encuentro de eliminatoria a partido único. Calentó, pero no salió en la épica victoria de Brasil contra Japón (2-1), en los dieciseisavos de final, lograda con un gol de Gabriel Martinelli en el minuto 96.

En Houston, Endrick, que disputó todo el segundo tiempo, pasó por delante de Ney en las preferencias ofensivas de Carletto, igual que el propio Martinelli.

Ancelotti no le concedió minutos a Neymar Jr. ante Japón / CHRISTOPHER NEUNDORF

El italiiano, que domina la escena de las ruedas de prensa como pocos, zanjó cualquier conato de polémica. "En un primer momento, le dije a Neymar que saldría en el minuto 60 o 65, pero resulta que empatamos con el gol de Casemiro y entonces no he querido cambiar la estructura porque el equipo tenía el control del encuentro", explicó el italiano, que desveló que "el plan era que Neymar saliese a jugar la prórroga". El tanto de Martinelli lo impidió.

No habrá duelo con Haaland

El domingo, en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Brasil encara los octavos de final contra un rival de tirar el hipo: la Noruega de Haaland. Raphinha no ha logrado recuperarse a tiempo y su reaparición ha quedado pospuesta a unos hipotéticos cuartos de final ante México o Inglaterra.

La atención está centrada en quién sustituirá a Lucas Paquetá, que ha dicho adiós al torneo por una ruptura muscular en la parte posterior de la pierna izquierda. Carletto no colocará a un delantero, por lo que el nombre de Neymar está descartado. Todo apunta a que el elegido acabará siendo el botafoguense Danilo Santos, un mediocentro reconvertido en interior goleador.

Neymar Jr. mientras calentaba durante el Brasil-Japón / SAM WASSON

Por mucho que Neymar haya dicho que está para jugar "90 o 120 minutos", Ancelotti solo lo concibe, como máximo, para media hora. Así pues, dependiendo de cómo vaya el enfrentamiento contra los 'vikingos', saldrá desde el banquillo en la recta final del segundo tiempo o en una hipotética prórroga.

La solvencia de Martinelli le ha servido para pasar por delante de Ney como opción ofensiva. El extremo del Arsenal jugó por dentro ante los nipones. Carletto ve al exblaugrana como un falso '9', actuando lo más cerca posible de la portería porque su físico ya no le da para grandes cabalgadas. Por tanto, rivaliza con Matheus Cunha, que es el titular; con Endrick; con Igor Thiago (desaparecido tras su lamentable partido como titular en la jornada inaugural contra Marruecos); y con el propio Martinelli.