Neymar Jr., incorregible: solo juega 37 minutos en el Mundial, pasa del Santos y se va de vacaciones

Neymar Jr. va a su bola desde hace muchísimo tiempo sin que nadie consiga pararle los pies. Tiene una agenda propia y la ejecuta, pese a quien pese. En el Mundial ha quedado muy claro que es un futbolista que juega con prebendas.

Fue el único internacional brasileño que fue convocado por Carlo Ancelotti estando lesionado. Tenía bula. Si estuvo en la Copa del Mundo fue por el peso de su currículo y por el lobby a su favor que ejecutaron Casemiro, Danilo y Marquinhos, sin importarles a estos pesos pesados que un futbolista mucho más válido se quedara en casa, como es el caso de João Pedro, que marcó 15 goles en la Premier League con el Chelsea.

La aportación de Neymar durante la Copa del Mundo fue un fiasco. Se redujo a jugar dos ratos. Primero, en los últimos catorce minutos del ya decidido Escocia-Brasil (0-3), que cerraba la fase de grupos, y, luego, tras no entrar en dieciseisavos ante Japón (2-1), estuvo los veintitrés últimos minutos de los octavos de final: salió con 0-0 y fue entonces cuando Noruega, con un doblete de Haaland (1-2), envió a la Canarinha a casa.

Raphinha consola a Neymar Jr. tras la eliminación contra Noruega / Tom Weller/dpa

Ni sombra de lo que fue

La actuación de Ney en este último encuentro ha levantado ampollas en Brasil. A Ancelotti lo critican por doblarse ante un "exfutbolista", como lo llaman muchos de los analistas brasileños.El ex del Barça y PSG no sumó. Su presencia en el terreno de juego coincidió con los tantos de Haaland, que aprovechó el desaguisado táctico (uno más) del equipo de Ancelotti.

Vio una amarilla por un entradón a Ødegaard, que le podría haber costado tranquilamente la expulsión. En el descuento, chutó un penalti, que convirtió, en un acto de narcisismo llevado al límite: en lugar de correr hacia el centro del campo para ganar algunos segundos, se enzarzó con el portero Nyland, para desesperación de sus compañeros y de los millones de 'torcedores'.

Con el pitido final, Ney lloró teatralmente sobre el terreno de juego en un intento de monopolizar los flashes y las cámaras. Luego, anunció que se retiraba de la Seleção, pero pasó mudo por la zona mixta. Su adiós a la Seleção fue por la puerta de atrás, después de haber enojado a muchos de sus compatriotas. La prensa brasileña lo ha criticado sin piedad. Todos están hartos de él.

Ancelotti y Neymar durante el Mundial / X

Un futuro incierto en el Santos

La etapa de Ney en la Canarinha terminó en el MetLife Stadium; sin embargo, la temporada sigue para él. Tiene contrato con el Santos hasta finales de diciembre. El Brasileirão vuelve en quince días. Y el conjunto que dirige Cuca ya está realizando una pretemporada. No se puede despistar porque se encuentra a un solo punto de la zona de descenso.

Los internacionales que juegan en clubes brasileños y que han participado en la Copa del Mundo han contado con algunos días de descanso. En el caso de Neymar Jr., el escenario es otro, teniendo en cuenta que ha pasado más tiempo haciendo fisioterapia que entrenando. Lo más lógico hubiera sido reintegrarse a la disciplina santista cuanto antes para intentar recuperar, el ritmo de competición que ahora mismo no tiene.

El Santos vuelve a escena el próximo jueves 16 de julio, antes incluso de que se juegue la final del Mundial, cuando visitará al Botafogo. La CBF le ha adelantado el partido de la 19.ª jornada, porque la semana siguiente el Peixe afronta, en Ecuador, la ida del play-off de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad Central.

Neymar Jr. se reincorporará a la disciplina del Santos / SAM WASSON

A Neymar no se le espera ante la Estrella Solitaria, porque el estadio Nilton Santos tiene césped artificial, superficie en la que no actúa a causa de sus problemas en las rodillas.

Cuando vuelva el Brasileirão, hará dos meses que el '10' sufrió su última lesión, cuya gravedad ocultó en un primer momento a la CBF. En este período, solo ha disfrutado de 37 minutos mundialistas.

A pesar de todo este escenario, tras la eliminación ante Noruega, Neymar Jr. decidió permanecer en Estados Unidos. Se fue a Orlando (Florida) de vacaciones con su familia.

El Santos, que se pliega a todos los deseos del 'craque', no dice ni pío. Le parece perfecto todos y cada uno de los actos de su '10', por muy estrambóticos que sean. No forzará su reintegración a los entrenamientos. De hecho, será el propio Neymar quien determine su cronograma y, en un principio, 'o pai do craque' lo comunicará al conjunto santista este miércoles. Verlo para creerlo.

Neymar se irá del Santos en diciembre, porque no tiene ninguna intención de renovar su contrato. Es una incógnita saber cómo será recibido en los estadios brasileños tras su espantoso Mundial.