¿Por qué Neymar no fue al estadio?

El brasileño se encontraba enfermo y con fiebre, a parte de sufrir una lesión en el tobillo Brasil estará en octavos de final tras la victoria ante Suiza que se perdió el jugador brasileño del Paris Saint Germain

Neymar ausentó la victoria de Brasil ante Suiza y no asistió al estadio porque, además de la lesión que sufre en el tobillo, se encontraba enfermo con fiebre.

Neymar vio el partido entre Brasil y Suiza desde el hotel, donde se recupera de la lesión en los ligamentos del tobillo derecho que sufrió contra Serbia. El brasileño no acompañó a sus compañeros al estadio 974 ni se encontraba en la grada para ver el encuentro.

Su compañero Danilo, que también sufre problemas en el tobillo, sí que se desplazó al estadio para ver a su equipo, a diferencia de Neymar.

Vinicius defendió del jugador del PSG y explicó los motivos por los cuales Neymar no había presenciado el partido. "Estaba triste porque no ha podido venir, se encontraba mal. No solo por el pie, pero tenía un poco de fiebre. Espero que se recupere pronto, lo antes posible", dijo Vinicius según recoge el medio brasileño Globo Esporte.

Sin plazos de recuperación definidos, se espera que Neymar pueda estar de vuelta para los octavos de final del torneo, a los que ya se ha clasificado Brasil gracias a su triunfo ante Suiza. Los brasileños, incluso perdiendo, podrían pasar como primeros de grupo a la siguiente fase.