FÚTBOL INTERNACIONAL
Neymar deja entrever su retirada tras el Mundial 2026: "El último baile"
Un enigmático mensaje del astro brasileño en redes sociales avivó las especulaciones sobre su posible retirada tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá
Neymar va a cumplir su último gran sueño en el fútbol. El delantero del Santos disputará el próximo Mundial 2026 con Brasil, en la que podría ser su última gran cita antes de poner fin a una controvertida trayectoria sobre los terrenos de juego.
Así lo dejó caer el propio Neymar en una publicación en redes sociales que rápidamente se ha hecho viral. El que fuera jugador del Barça y del PSG deja entrever su posible retirada, o bien de la selección o bien definitivamente, una vez finalice el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
El crack brasileño respondió a una publicación de la FIFA en Instagram compuesta por cuatro imágenes de Neymar, una actual y otras tres de los Mundiales que disputó en 2014, 2018 y 2022. "Lo hemos visto crecer", publicaba el máximo organismo del fútbol mundial.
"The lasta dance (El último baile)", reaccionó Neymar, alimentando los rumores de su retirada el próximo verano. No sería para nada descabellado pensar en ello. 'Ney' ya no es el de antes. Y lejos de resurgir de sus cenizas en el Santos, club que le vio crecer, el crack brasileño sigue en el ostracismo, acumulando lesiones, encadenando polémicas y con actuaciones que dejan que desear sobre el terreno de juego.
Sorpresa Mundial
Sin embargo, Carlo Ancelotti decidió a última hora incluirle de forma sorprendente en la lista de convocados para el Mundial. Regresará Neymar a la selección a sus 34 años y tres años después de su último partido con la 'verdeamarela', tras lesionarse de gravedad en 2023. Lo pedían sus compañeros, lo pedía la afición, lo pedía Brasil entera. Y 'Carletto' aceptó.
Neymar no será titular, con Vinicius, Raphinha, Cunha e Igor Thiago por delante. Incluso Endrick parte con más opciones de minutos que el jugador del Santos, que además se lesionó recientemente en el gemelo y que probablemente se perderá el debut ante Marruecos. Sea como sea, su presencia en la Copa del Mundo le permitirá cumplir su último gran sueño tras meses de lucha por regresar con Brasil.
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