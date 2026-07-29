Neymar lo confirma: se retira de la selección de Brasil

Neymar ha puesto punto final a su trayectoria con la selección brasileña. El delantero confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Canarinha y cerró definitivamente cualquier posibilidad de participar en la Copa América de 2028 o en el Mundial de 2030. Una decisión contundente que marca el final de una época para el fútbol de Brasil.

“Gracias, pero no, por ahora, en la selección brasileña. Creo que ya he hecho historia allí, y estuve muy feliz. Viví muchas cosas, di mi sangre y mi vida, y siempre luché por la camiseta amarilla, pero creo que ya no quiero eso”, manifestó el futbolista al explicar los motivos de su retirada internacional.

05 July 2026, US, East Rutherford: Brazil's Raphinha (R) consoles Neymar after the 2026 FIFA World Cup Round of 16 soccer match between Brazil and Norway at New York-New Jersey Stadium. Photo: Tom Weller/dpa 05/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

A sus 34 años, Neymar considera que su ciclo con Brasil está cumplido. Su despedida semanas después de la eliminación en el Mundial ante Noruega en los octavos de final. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que seguirá al frente del equipo hasta el Mundial 2030, cayó por 2-1 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario cargado de simbolismo para el atacante del Santos, ya que allí había disputado en 2010 su primer encuentro con la absoluta.

Tras el pitido final, Neymar no pudo contener las lágrimas. El número 10 marcó de penalti el último gol de su carrera internacional, aunque ese tanto no fue suficiente para evitar una nueva decepción mundialista. Poco después confirmó públicamente que su camino con la pentacampeona había terminado. Una decisión que no fue en caliente, y que ahora ha vuelto a confirmar.

El encuentro contra Noruega puede haber sido el ultimo de la carrera de Neymar Jr. / Rafael Ribeiro/CBF

Neymar no disputará la Copa América de 2028 y tampoco intentará llegar al Mundial de 2030, competición que se celebrará cuando tenga 38 años. El delantero deja atrás una extensa carrera internacional iniciada el 10 de agosto de 2010.

Máximo goleador de la historia de Brasil

Desde entonces participó en cuatro ediciones de la Copa del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección brasileña. También conquistó la Copa Confederaciones de 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, uno de los triunfos más emotivos de su trayectoria. Sin embargo, no pudo cumplir el gran sueño de levantar un Mundial, título que Brasil persigue desde 2002.

Su relación con la Canarinha estuvo marcada por el inmenso talento que tiene, la responsabilidad aún más grande que ha tenido que cargar y también por el sufrimiento. Ahora, Neymar se aparta de la selección convencido de haber entregado todo lo que tenía.