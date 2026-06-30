Neuer dice adiós a Alemania con un final "extramadamente amargo"

Manuel Neuer ha decidido poner punto final a su etapa como internacional después de la eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial, donde la Mannschaft cayó en la tanda de penaltis frente a Paraguay, según ha explicado Fabrizio Romano.

El veterano guardameta, que había regresado a la convocatoria poco antes del torneo con el objetivo de aportar su experiencia e intentar guiar a Alemania hacia el título, pone fin a su trayectoria internacional con un desenlace dramático pese a que llegó a parar uno de los penaltis que podía dar el pase a Paraguay y mantener viva a su selección.

Neuer, en una imagen del partido ante Japón del Mundial de 2022 / Friedemann Vogel

Aunque no quiso confirmar explícitamente su retirada en sus declaraciones posteriores al encuentro, sus palabras dejaron entrever la enorme decepción que sentía tras la eliminación. Preguntado por Magenta TV sobre si ese había sido su último torneo con la selección o si todavía se veía con fuerzas para participar en una nueva reconstrucción, Neuer respondió con resignación.

Paraguay eliminó a Alemania en los penaltis / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"No, es extremadamente amargo terminar así. Lo teníamos todo en nuestras manos y soy de la opinión de que teníamos a los jugadores adecuados para hacerlo mejor sobre el campo, pero como equipo no lo conseguimos y hoy no supimos mostrar un mejor fútbol", lamentó.

El portero del Bayern de Múnich también describió el ambiente que se respiraba en el vestuario tras la derrota. "El entrenador nos dirigió unas palabras, pero por lo demás hay mucho silencio. Todos están tristes por la eliminación", explicó.

Incapaces de superar a Paraguay

En el análisis del partido, Neuer reconoció que Alemania nunca encontró la manera de superar el planteamiento defensivo de Paraguay. "No tuvimos los recursos ni la pegada para generarnos ocasiones. Nuestro plan era llegar por detrás de la línea a través de los jugadores de banda. También queríamos, de forma parecida al gol de Kai Havertz, romper la defensa de Paraguay, que defendía hacia atrás, con balones rápidos", concluyó.

De esta manera, una de las grandes leyendas del fútbol alemán pone fin, según esta información, a su recorrido con la selección después de una larga carrera que no ha acabado como esperaba y de forma demasiado prematura en el Mundial.