Nestory Irankunda: el Michael Jackson del Mundial es fan del Barça

Pocas cosas dan más pereza a un defensor que enfrentarse a un futbolista portentoso, que va al choque y que saca los codos a pasear en cada acción. Pero, en la segunda escala, estará, sin duda, el atacante que rompe constantemente al espacio, que busca el uno contra uno y que obliga a sumar metros de carrera a la espalda, corrigiendo constantemente.

En ese saco se esconde Nestroy Irankunda, delantero de Australia y una de las perlas a seguir en este Mundial. Él es el Michael Jackson de la edición, porque saca a relucir sus pasos cada vez que marca gol. Aunque este no es el único motivo para verlo en acción. En lo deportivo, es un auténtico nervio, capaz de romper un partido con un solo chispazo y un verdadero dolor de cabeza para los defensas.

Un futbolista muy divertido de ver, al que el Watford fichó la temporada pasada del filial del Bayern por solo 3 millones de euros. ¿Explotará por completo en el Mundial a sus 20 años?

Irankunda, de la generación del 2006 y nacido en Tanzania, empezó a marcar goles en Australia, con el Adelaide United, siendo prácticamente un niño. Tenía solo 15 años y ya brillaba como una de las grandes promesas del fútbol australiano. Graham Arnold, el anterior seleccionador, intentó protegerlo. El país veía en él una joya distinta y no defraudó.

De Australia saltó al Bayern Múnich, un movimiento que marcó un antes y un después. Su venta al gigante alemán, para crecer en el filial, se cerró por una cifra récord para el club: casi 1 millón de euros. El acuerdo se cerró para que el jugador se incorporara al Bayern en 2024, después de terminar la temporada australiana. En ese año, marcó su primer gol con los Socceroos.

Si el Bayern fichó a Irankunda en aquel entonces fue porque vio en él un jugador especial, más allá de la potencia, la velocidad y el buen golpeo. Vio personalidad. El joven australiano asomó la cabeza en el primer equipo, aunque debutar iba muy caro, y no lo logró. En pocos meses, el Watford pagó por él 3 millones de euros, lo firmó hasta 2030 y se lo llevó a Inglaterra, a la Championship para ser exactos.

Irankunda, en un entrenamiento con Australia / JASON HENRY

En total, ha cerrado el curso con 4 goles y 5 asistencias y llega al Mundial para cumplir con las expectativas que le impusieron cuando empezó a despuntar en Australia: las del “australiano más prometedor de la historia”, como han señalado en varias ocasiones voces autorizadas de los Socceroos.

Debut mundialista ante Turquía

El estreno será ante la complicada Turquía de Arda Güler y Kenan Yildiz, y habrá que ver si Tony Popovic se anima a incluirlo en el once desde el inicio. Se aseguraría desborde, atrevimiento y golpeo en banda, pero también es un revulsivo ideal para revolucionar un partido cuando el resto está cansado.

Aunque su sueño no era ser extremo. "Yo solía querer ser central. Ver al Barcelona, ese es mi equipo al que apoyo. Carles Puyol y Gerard Piqué, solía verlos mucho", comentó el chico cuando iba a fichar por el Barça. El destino, en cambio, quiso dotarle de unas condiciones perfectas para jugar en banda.

Lo que está claro es que el mundo tiene ganas de verlo en acción. Y también bailando. Sus celebraciones a lo Michael Jackson, si las puede hacer en la Copa del Mundo, darán de qué hablar. Su fútbol, también.