¿Qué necesita cada selección para pasar a octavos de final del Mundial de Qatar 2022?

La mitad del cuadro de octavos quedará definido tras los partidos del grupo C De los grupos que quedan, Brasil y Portugal ya están dentro; quedan seis plazas en disputa

La primera fase del Mundial de Qatar 2022 se acerca a su inminente final. Con los partidos de la noche de este miércoles entre Argentina contra Polonia y México vs Arabia Saudí quedará definida la mitad del cuadro de octavos de final. De los otros cuatro grupos restantes, ya hay dos selecciones con plaza asegurada en la siguiente ronda: Brasil y Portugal. Por lo tanto, quedan solo seis cupos en disputa para el resto de combinados nacionales.

GRUPO E

En el grupo de España las cuatro selecciones tiene posibilidades tanto de clasificar como de despedirse de la Copa del Mundo. Incluso Costa Rica, a pesar de haber sucumbido 7-0 en su primer partido. Es cierto que los 'ticos' no lo tienen sencillo, pero lo cierto es que cualquier cosa puede pasar. España, que lidera el sector con cuatro puntos, se asegura su pase a octavos con una victoria o un empate contra Japón. Incluso una derrota clasificaría a 'La Roja', siempre y cuando no haya ganador en el otro partido o, en caso de que sea Alemania, que no lo haga por siete o más goles de diferencia.

Japón, por su parte, tendrá que ir por la victoria para certificar su presencia en la siguiente fase. Si empatan contra los de Luis Enrique, los nipones clasificarían si Alemania y Costa Rica también acaban en tablas. Quedarían fuera si ganan los teutones (por dos goles de diferencia) o los centroamericanos. Una derrota deja fuera al equipo asiático. Costa Rica, por su parte, necesita derrotar a Alemania para clasificar sin importar lo que pase en el otro encuentro. Un empate también catapultaría a los de Luis Fernando Suárez a octavos, siempre y cuando España gane a Japón.

Por último, Alemania requiere de una victoria sobre Costa Rica y que Japón no gane su partido. O bien, que España caiga derrotada, pero aplastar ellos a los ticos por, al menos, siete goles de diferencia, para así superar a los españoles en goles anotados.

GRUPO F

Tras la eliminación de Canadá, solo quedan tres selecciones con opciones de extender su aventura mundialista. Croacia, que lidera el grupo con cuatro puntos y un +3, necesita ya sea de una victoria o un empate contra Bélgica para asegurar su puesto en la segunda ronda. Una derrota les dejaría fuera. Eso es justo lo que requiere Bélgica: doblegar al subcampeón del mundo para optar por un sitio en octavos. El empate les valdría, pero Canadá tendría que golear 4-0 a Marruecos (o 3-0 si el duelo contra los croatas es a dos o más goles).

Marruecos, con una victoria, confirmaría su presencia en el cuadro final. Un empate también clasificaría a los africanos, pase lo que pase en el otro partido. Incluso una caída contra Canadá dejaría a los marroquíes en octavos, siempre y cuando no sea por una amplia diferencia. En ese caso, tendrían que prestar atención a los acontecimientos en el otro encuentro.

GRUPO G

En el grupo G solo queda una plaza disponible que se disputarán tres selecciones. Brasil, que ya está clasificada, pondrá a prueba a Camerún. El combinado africano precisa tumbar a 'la Canarinha' y que no haya vencedor en el Serbia contra Suiza o que, si finalmente alguien gana, que sea Serbia y por solo un gol de diferencia. Las opciones para los serbios pasa por la victoria y un empate o derrota de Camerún. En caso de que los 'leones indomables' ganen, los balcánicos tendrían que triunfar en su partido por un gol más que los cameruneses en el suyo (o dos más, si el triunfo africano es por 3-2 o más anotaciones). Suiza, que de momento marcha segunda, se asegura su presencia en la siguiente fase con una victoria sobre Serbia. O un empate, si Camerún no derrota a Brasil. Una derrota los dejaría sin opciones de continuar en Qatar.

GRUPO H

El último grupo de la Copa del Mundo también cuenta ya con un equipo en la siguiente fase, Portugal, y tres más en la lucha por la última plaza para octavos. Uruguay, que marcha última, deberá derrotar a Ghana y que Corea del Sur no tumbe a Portugal. En caso de triunfo surcoreano, los 'charrúas' también podrían clasificar, pero tendrían que ganar la diferencia de goles a los asiáticos.

Las opciones de Corea del Sur, por lo tanto, pasan por triunfar sobre los lusos y que Uruguay derrote a Ghana, pero que no superen su diferencia de goles. En caso de un resultado de tablas entre sudamericanos y africanos, los de Paulo Bento (sancionado para el vital encuentro) tendrían que ganar por dos goles de diferencia, para así acabar con mejor 'goal average' que Ghana. Los africanos se aseguran la clasificación con una victoria. O con un empate, si los asiáticos no ganan dos goles de ventaja en su partido.