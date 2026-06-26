Nani: "Que sigan criticando a Cristiano, él siempre va a responder"

El jugador portugués Nani analizó la actualidad de su selección en la previa del decisivo duelo entre Portugal y Colombia, un encuentro que cierra la fase de grupos y que será determinante para definir los cruces y el camino del combinado luso en las rondas eliminatorias de este Mundial.

El exinternacional se refirió directamente a la figura de Cristiano Ronaldo, en el marco del Portugal Football Summit, celebrado en Miami y a cómo ha gestionado los comentarios negativos durante esta primera fase del torneo.

"Lo interpreté con buenos ojos, porque es bueno saber que a una escala él sigue siendo quien siempre ha sido. Y cuando es así, sabemos que habrá goles y habrá buenos partidos", aseguró el atacante sobre el momento de forma de su excompañero.

Nani destacó la fortaleza mental del capitán portugués de cara a los exigentes emparejamientos que esperan en el cuadro final, dejando claro que la presión alimenta su rendimiento: "La personalidad está ahí, no se deja intimidar por ninguna palabra del exterior. Sabemos que fue muy criticado en la primera semana, lo que es normal, pero como siempre nos ha acostumbrado a dar buenas respuestas, si no hubiera habido una crítica, creo que a lo mejor ni hacía los goles".

Para terminar sobre Cristiano, el jugador dejó un mensaje muy claro a los aficionados de cara a los próximos partidos en su ruta hacia la final: "Entonces yo creo que los portugueses deben seguir criticándolo, porque él siempre va a responder".

El nivel competitivo y el camino de Portugal

Sobre el desarrollo del torneo y el nivel mostrado por las selecciones en su ruta hacia los cruces definitivos, Nani realizó un balance general muy optimista. "Creo que es un balance positivo. El Mundial en general está siendo una gran sorpresa. Todas las selecciones lo están haciendo de la mejor manera, en una competición muy competitiva y a un nivel excelente", señaló el futbolista. Además, destacó la exigencia física actual del campeonato: "Hoy en día es cada vez más difícil estar presente como atleta en una competición como esta, y el rendimiento de todos los jugadores ha sido al más alto nivel. Por eso hay buenos partidos, buenos goles y buenas actuaciones para los que estamos fuera y amamos el fútbol".

Cuestionado sobre las recientes críticas al combinado luso y cómo afecta la presión al vestuario en su camino por la fase de grupos, Nani restó importancia al ruido exterior, recordando que la presión histórica es inherente al equipo. "Para mí no es ninguna sorpresa. Si miramos atrás, siempre fue así. En todas las grandes competiciones el nivel de exigencia de los aficionados y de los portugueses es siempre muy elevado porque nos habituamos a tener grandes jugadores y a ser siempre favoritos", explicó.

El jugador también analizó la evolución del equipo en estos primeros compromisos y cómo deben encarar el decisivo duelo que definirá su posición exacta en los cruces eliminatorios. "Sabíamos que los inicios de las competiciones no siempre son los mejores por el nerviosismo. El primer partido no fue tan bueno en resultado, pero vi una selección con dinámica que dominó el juego, simplemente no fuimos tan objetivos. En el segundo partido, ya más aliviados y habituados a la competición, demostramos que era la ansiedad lo que nos atrapaba", detalló Nani.

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De cara al encuentro que determinará su futuro en el torneo, concluyó con un mensaje de confianza: "Ahora, con este buen resultado del segundo partido, toca mantener el foco y la ambición. Sabemos que va a ser un partido más difícil en la teoría porque vamos ante una excelente selección, pero normalmente en esos partidos es cuando jugamos mejor, por lo que creo que mañana será un gran partido nuestro".