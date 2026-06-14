Nagelsmann sitúa a Curazao: "El 90% de sus jugadores compite en Holanda"

Alemania arranca este domingo su andadura en el Mundial. El combinado germano debuta por la tarde frente a una de las selecciones más débiles del torneo, pero Julian Nagelsmann no se fía de una Curazao a la que le tiene mucho respeto por sus raíces neerlandesas.

El seleccionador de Alemania, en rueda de prensa esta madrugada, dejó claro que para firmar un gran Mundial, Alemania deberá apoyarse en "un Manuel Neuer al máximo" tras haber superado ya su lesión en el gemelo.

"Sin duda, está suficientemente preparado para empezar y ha mejorado mucho, cada vez más. No había tenido mucho ritmo antes, pero ahora lo ha tenido. Confiamos en él, está preparado", dijo Nagelsmann en declaraciones a los medios a pocas horas del debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Cuidado con Curazao

Se estrenará Alemania en Houston frente a la debutante Curazao, una de las selecciones con el peor ranking FIFA de todo el torneo. Pero eso no parece tranquilizar al seleccionador germano, que mostró mucho respeto por su rival, que cuenta con raíces neerlandesas, país con gran tradición futbolística.

"Es un equipo que ha jugado muchos partidos, el 90% de sus jugadores compite en Holanda y conocemos el nivel del fútbol holandés. Creo que pueden ofrecer un buen rendimiento físico y técnico, y eso los hace un rival complicado", valoró Nagelsmann.

Sobre su plantilla, el técnico aseguró que "el equipo se entrenó muy bien, analizamos muchos partidos, tengo buenas sensaciones, estoy muy tranquilo, feliz por empezar pronto y no tener que pasar todo el día en el hotel".

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"Ya entrenamos, habrá un par de palabras que intercambiaremos, pero los jugadores ya saben lo que tenemos que demostrar. Estoy feliz por jugar pronto y no perder tiempo en el hotel todo el día. Si pasas mucho tiempo en el hotel, no es bueno para los jugadores. Hay jugadores que no están acostumbrados a jugar tan tarde", concluyó.