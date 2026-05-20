De nacer en un campo de refugiados a marcar el gol más importante de la historia de su país: "Solo había dos opciones: o guerra o huir"

De nacer en un campo de refugiados en Ghana a marcar el primer gol de Canadá en un Mundial. La vida de Alphonso Davies parece escrita para abrir la previa de un país que empezó a mirar al fútbol de verdad hace muy poco. Todo el mundo conoce al lateral izquierdo del Bayern Múnich, pero no tantos conocen su historia.

Davies nació en Buduburam, en el año 2000, después de que sus padres huyeran de la guerra civil de Liberia. A los cinco años llegó a Canadá junto a su familia para empezar de cero. “Mis padres me contaron que había guerra en Liberia. En esa situación, solo había dos opciones: formar parte de la guerra o marcharse. Mis padres no tenían intención de empuñar armas. Estoy feliz de que decidieran que nos marcháramos”, explicó el propio jugador a la 'BBC'.

Alphonso Davies (izq.), jugador canadiense de ascendencia ghanesa formado en los Whitecaps de Vancouver y actualmente jugador del Bayern Múnich / EFE

Ya establecido en Canadá, Davies tuvo que hacer sacrificios importantes: "A mi madre no le convencía la idea de irme a Vancouver, solo, a los 14 años. La educación es muy importante para mis padres. Querían que tuviera algo en lo que apoyarme. Les prometí que no cambiaría. Estoy feliz de que me dejaran ir y me alegro de que haya funcionado", desveló. Allí, en Vancouver, Davies explotó como futbolista, llamando la atención del Bayern Múnich, donde fue campeón de Europa.

Alphonso Davies, durante un partidos con los Whitecaps / MLS

Firmó su primer contrato con el filial de los Whitecaps con 15 años, y pocos meses después debutó con el primer equipo. Al poco tiempo ya tenía ficha del primer equipo. En la Copa Oro de la Concacaf de 2017 dio el paso definitivo. Año y medio después, se incorporaba al gigante bávaro.

"Nunca olvidaré de dónde vengo. Quiero que mi historia sirva de esperanza para que otros refugiados piensen "si él pudo, yo también puedo", sentenció Davies. Hoy es una estrella mundial. Así comenzó su historia. La suya y, de alguna manera, también la de un país que durante décadas miró al fútbol desde lejos.

Tierra de hockey sobre hielo

Canadá nunca fue una tierra de balones redondos; más bien de ‘pucks’. Su identidad deportiva se construyó sobre hielo, sticks y porterías pequeñas (con el permiso del lacrosse, en verano). Durante mucho tiempo, hablar de fútbol en Canadá era una anomalía. Solo algunos ‘frikis’ seguían este deporte, sin grandes referentes nacionales. El resultado de todo aquello era una selección débil y sin apenas tradición. Tampoco contaba con una liga doméstica de nivel. Por ello, su papel dentro de la Concacaf era prácticamente nulo.

Su primer fogonazo llegó en México 1986. Canadá se clasificó por primera vez para un Mundial, pero la aventura tuvo más valor simbólico que competitivo. El balance fue duro: tres partidos, cero puntos y cero goles. Después vinieron décadas de frustración, de seguir viviendo a la sombra de Estados Unidos, México, Costa Rica u Honduras. Hasta que el fútbol canadiense empezó a cambiar de piel antes del Mundial de 2022.

La selección de Canadá, en el Mundial de 1986 / Archivo

Canadá volvió a una Copa del Mundo en Qatar 2022 tras 36 años de espera y, por primera vez en mucho tiempo, lo hizo con varios futbolistas de primer nivel en Europa. La aventura terminó otra vez sin puntos, pero algo había cambiado respecto a 1986: por fin pudo celebrar un gol en el mayor escenario posible. Lo marcó Alphonso Davies, quién si no, jugando más adelantado con su país para maximizar su aportación ofensiva. Apareció en el área ante Croacia para cabecear a la red una pelota que ya pertenece a la historia del fútbol canadiense.

Davies, durante el partido ante Croacia en Watar 2022 / EFE

Y ahora viene el Mundial de 2026. Su tercera participación, la segunda consecutiva, y con un privilegio enorme: tener las llaves de la casa. Pese a ser un país que durante décadas casi no existió en la conversación mundialista, Canadá tendrá algo que muchos gigantes tardaron generaciones en conseguir.

Anfitrión, pionero y grupo asequible

Canadá organizará el primer Mundial repartido entre tres países, junto a Estados Unidos y México, y el primero con 48 selecciones. Será el más grande de la historia, con 104 partidos y 16 ciudades sede. No es un mal ‘premio’, especialmente para un Alphonso Davies que, sin duda, será recordado para siempre como una de las mayores estrellas que ha tenido el país.

Eso sí, su presencia en la cita no está completamente asegurada después de lesionarse en el tramo final de la temporada con el Bayern Múnich, una preocupación enorme para una selección que ha crecido alrededor de su figura. Ahora podrá sentir ese calor muy de cerca.

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El camino para 2026 ya está trazado: Canadá quedó encuadrada en el Grupo B junto a Suiza, Qatar y Bosnia y Herzegovina, un grupo, a priori, asequible para seguir aumentando su leyenda. Como siempre, el fútbol tendrá la última palabra.