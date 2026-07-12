Murat Yakin, seleccionador de Suiza: "Jugamos contra Argentina, 70.000 aficionados argentinos, el árbitro y el VAR"

"Sufrimos, hoy estuvo de nuestro lado la suerte porque a ellos les expulsaron a uno y a partir de ahí atacamos", declaró Lionel Scaloni tras el agónico triunfo de Argentina sobre Suiza en la prórroga. La Albiceleste se cita el miércoles con Inglaterra por un puesto en la final tras otro partido en el que sufrió de lo lindo para ganar y marcado por la polémica expulsión de Breel Embolo.

La campeona del mundo venía de sudar muchísima tinta frente a Cabo Verde y Egipto y se le puso la eliminatoria de cara con el testarazo de Mac Allister, a centro de Leo Messi, en el minuto 10. A partir de ahí, tiró de oficio para mantener su ventaja en el marcador. Pero la Nati no bajó los brazos y encontró su recompensa en la segunda mitad.

Ndoye igualó el encuentro tras culminar una gran combinación al primer toque con Ricardo Rodríguez. Suiza dio un paso al frente, pero entonces llegó la acción más polémica del partido. Pinheiro amonestó inicialmente a Paredes por una supuesta falta sobre Embolo, aunque recibió el aviso del VAR y, tras revisar la jugada, comprobó que el delantero se había dejado caer.

Aplicando la norma conocida como confusión de identidad, el colegiado portugués rectificó su decisión: retiró la tarjeta amarilla a Paredes y se la mostró a Embolo, que ya estaba amonestado. El jugador del Rennes se marchó desconsolado y los helvéticos forzaron la prórroga. A Argentina le entró el miedo de los penaltis en el cuerpo, pero Julián salvó los muebles con una obra de arte que quitó las telarañas de la portería de Kobel. Ya en el añadido, Lautaro firmó el 3-1 definitivo.

"Esa tarjeta no tenía ningún fundamento"

Murat Yakin, seleccionador helvético, mostró su descontento y malestar al término del encuentro por la segunda amarilla mostrada a Embolo: "Nos han castigado por un error. Esa tarjeta no tenía ningún fundamento. No lo entiendo. Fue una situación inocente. No hubo ninguna malicia. Esa decisión fue sencillamente increíble. No estoy en absoluto de acuerdo con ella. Hubo un contacto claro y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión".

Murat Yakin, seleccionador de Suiza, durante el partido contra Argentina / AMY KONTRAS / EFE

Este domingo, horas después de la derrota ante Argentina, el presidente de la Federación Suiza de Fútbol (SFV), Peter Knäbel, el director de la selección nacional, Pierluigi Tami, y el seleccionador, Murat Yakin, comparecieron ante los medios. Yakin fue tajante respecto a la actuación de Joao Pinheiro y afirmó que Suiza "no solo jugó contra una gran Argentina y campeona del mundo, sino también contra 70.000 aficionados argentinos, el árbitro y el VAR".

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Knäbel pidió una aplicación coherente de las reglas, pero recalcó que "no queremos ser malos perdedores". "Estamos tristes. Es comprensible al día siguiente del partido. Pero, sobre todo, estamos orgullosos", expresó. Por su parte, Tami, director de la selección, subrayó la importancia de "estar orgullosos de cómo nuestro equipo nos representó en un torneo tan importante".