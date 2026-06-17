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MUNDIAL 2026

El mundo se rinde a Leo Messi y Klose bendice el record: "Está loco"

La actuación inmortal del argentino dejó a todos boquiabiertos

Messi, ante Argelia en el primer partido del Mundial

Messi, ante Argelia en el primer partido del Mundial / AGENCIAS

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Toni Munar

Toni Munar

El mundo del fútbol se rinde a Leo Messi tras otra exhibición para la historia de este deporte. El hat-trick ante Argelia lo colocó en lo más alto de la tabla goleadora del torneo y provocó los enormes elogios de compañeros y rivales.

El primero en no creerse lo bueno que sigue siendo Messi fue Erling Haaland. El noruego venía de marcar un doblete para su selección en su debut en un Mundial. Una gran hazaña que se quedó un poco más pequeña tras los tres tantos del argentino con casi 39 años.

El noruego subió una fotografía a su 'Snapchat' viendo el encuentro entre Argentina y Argelia con un comentario alabando al mejor de todos los tiempos: "Messi es un loco". La imagen de Haaland fue tras el segundo del jugador del Inter Miami. Si dos le parecieron una locura, no queremos saber qué opinó del tercero.

Haaland se rinde a Leo Messi

Haaland se rinde a Leo Messi / Snapchat

Scaloni también se quedó sin adjetivos para describir a su futbolista. A pesar de haberle visto hacer millones de maravillas, Messi sigue sorprendiendo a sus compañeros: "Sin palabras, es increíble. ¿Qué puedo decir de Leo? Messi será el mejor de la historia por siempre, será muy difícil que lo puedan igualar", dijo el técnico de la Albiceleste tras el encuentro.

En su misma línea siguió su inseparable Rodrigo de Paul. El centrocampista del Inter Miami definió la actuación del '10' como estratosférica: "No hay palabras con lo de Leo. Es una ventaja tenerlo con nosotros, por cómo maneja el grupo y lleva para adelante. Por cómo es. Él no le da bola a los récords individuales, prioriza el grupo y para nosotros es increíble".

Klose bendijo el récord de Messi

Incluso su coposeedor del récord se deshizo en elogios con el argentino. Klose mantenía de manera individual el trono como máximo goleador de la historia de los Mundiales desde el 2014, pero viendo que Mbappé y Leo se le acercaban, ya dejó caer en una entrevista hace tres días lo que podía suceder.

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"El récord se romperá tarde o temprano. Y si es Messi, es bienvenido. Soy un gran fan suyo. Siempre lo he sido", afirmó el alemán.

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