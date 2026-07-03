El mundo está pendiente de Salah

Pocas cosas le importan más a Mohamed Salah ahora mismo que Egipto. Ni la millonada que le pondrá Arabia sobre la mesa para cumplir su deseo, pospuesto durante varios años, de llevar a la ya leyenda 'red', en todos sus efectos, a la Saudi Pro League. Entre ceja y ceja solo tiene el Mundial y Australia. Y a los Faraones nada les preocupa más que el estado físico de su faraón. Valga la redundancia.

Da igual que tenga 34 años y que piezas como Omar Marmoush, delantero del Manchester City, o Emam Ashour, quien ya ha dejado huella en este Mundial, estén dispuestas a echarse el equipo a la espalda. Egipto entero tiene el corazón en un puño con su gran líder.

Salah: "Daremos lo mejor de nosotros en el torneo para hacer feliz a la gente de Egipto" / Agencias

Mo Salah es la personificación de Egipto. El hombre más respetado del vestuario y la estrella sobre el campo. Con él en el césped, el equipo cree realmente en sus posibilidades. Por eso, las molestias que le obligaron a ser sustituido durante el Egipto-Irán contuvieron la respiración de un país entero, que no respirará del todo tranquilo hasta verlo vestido de corto este viernes a partir de las 20:00 horas (en España), en Dallas, para enfrentarse a Australia en los dieciseisavos del Mundial.

Problemas en los isquiotibiales

Mohamed Abul Ela, médico de los Faraones, confirmó después del choque ante Irán que el extremo había sido sometido a unas radiografías y que estas habían confirmado una distensión en los músculos isquiotibiales. El primer rayo de luz llegó con el último entrenamiento antes de viajar a Dallas, el pasado miércoles 1 de julio, en el estadio de la Universidad de Gonzaga, en Spokane, en el que el capitán participó de forma parcial.

La señal es positiva de cara al partido ante los 'Socceroos', pero no definitiva para un país que busca hacer historia y pasar la fase de grupos por primera vez en la era moderna del torneo. Contar con Salah acercaría bastante el objetivo.

Pero, mientras Egipto se preocupa por Salah, Australia se enfoca en lo suyo. Tony Popovic tiene claro el plan para alcanzar por segunda vez consecutiva la fase eliminatoria y romper su techo de cristal ganando por primera vez un partido de eliminación directa. Y tiene claro que todo pasa por ser sólidos y tenaces.

Irankunda marcó para Australia / AUSTRALIA

Su equipo tiene problemas para ver portería (solo ha marcado dos goles en la fase de grupos) y suele generar peligro o a balón parado o al contragolpe, con la velocidad de hombres como Nestory Irankunda. Por lo tanto, la capacidad que tenga el equipo australiano para mantener su meta a cero será completamente clave en la eliminatoria.

En ese pulso entre la inspiración egipcia y la resistencia australiana se decidirá buena parte del futuro de ambos en el torneo. Egipto mira a Salah como quien mira su mayor opción, y Australia, en cambio, confía en su orden, su disciplina y su capacidad para convertir cada detalle en una oportunidad. Y la pizca de suerte de que no llegue en plena forma a la cita.