El mundo del fútbol clama contra la privatización del Mundial: "Es una línea que no se debería cruzar"

Gianni Infantino va de polémica en polémica. Ni con el Mundial acabado, el presidente de la FIFA deja de ser noticia: su última locura ha sido la idea de privatizar la Copa del Mundo a través de la creación de una empresa que gestione los activos comerciales. De esta manera, el suizo busca vender una participación minoritaria, entre el 20 y el 30%, para poder acelerar el crecimiento del organismo.

La UEFA, muy contundente

La exclusiva dada por 'The Times' se ha expandido rápidamente y ha cabreado mucho a distintos actores del mundo del fútbol. Una de las primeras instituciones en responder fue la UEFA, quien ya ha criticado en numerosas ocasiones la gestión de Infantino, hasta el punto de estar ya buscando un candidato que le pueda sustituir para las próximas elecciones. Mediante un comunicado, ha afirmado que la privatización del Mundial es una línea que "nunca se debería cruzar" y que "ninguno de nosotros es propietario del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo".

El organismo liderado por Ceferin cierra el informe de forma contundente: "La UEFA se lo toma muy en serio. Lo mismo deberían hacer todas las federaciones nacionales de fútbol y todos aquellos a quienes les preocupe el futuro de este deporte".

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA / UEFA

La AFC y CONCACAF, algo más comedidas

Otras confederaciones también se han quejado de la propuesta de Infantino, aunque no se han opuesto de forma tan rotunda como UEFA. La AFC, confederación asiática, ha publicado un comunicado en el que lamenta que "un asunto de tal importancia haya pasado a ser de dominio público antes de que la familia de la AFC haya tenido la oportunidad de examinarlo y debatirlo a través de los canales de gobernanza apropiados y establecidos".

Además, añaden que "si bien la AFC reconoce la importancia de explorar enfoques innovadores que fortalezcan el futuro del fútbol mundial, las iniciativas de esta magnitud y trascendencia deben fundamentarse en los principios de buena gobernanza, transparencia y consulta significativa".

La CONCACAF, confederación de Norteamérica, más que la idea en sí, critica cómo le ha llegado la información: "Compartimos la decepción de muchos en nuestra región y en el deporte de que este nivel de detalle haya sido diseñado y compartido públicamente antes de que se haya producido cualquier discusión con los organismos de gobierno relevantes y las partes interesadas".

Tebas y la Unión Europea critican a Infantino

Por ahora, ni CAF ni CONMEBOL han publicado una postura oficial respecto a la decisión. Quien sí que lo ha hecho es Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien denunció que "Infantino no es la solución a la gobernanza de la FIFA por mezclar política, dinero y poder sin transparencia"

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La idea también ha recibido críticas desde la Unión Europea, pues el comisario de deportes Glenn Micallef, ha publicado un duro comunicado contra Infantino en su cuenta de X en el que dice que "esto no es béisbol" y muestra todo su apoyo a la UEFA en este asunto. "Manos fuera de nuestro juego", cierra su escrito.