El debut más amargo para Cristiano: "Ya no es el de antes"

El estreno de Portugal en el Mundial dejó un sabor muy agridulce. Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, volvió a jugar una Copa del Mundo, pero el empate ante la floja RD Congo (1-1) lo puso directamente en el disparadero. De la ilusión a las críticas en solo 90 minutos.

La comparación con Leo Messi hizo todavía más áspera la noche para el capitán portugués. En la jornada inerior, el argentino había abierto su sexto Mundial con un hat-trick ante Argelia, una actuación que reforzó la sensación de que aún le queda mucho fútbol por delante. Cristiano, en cambio, no encontró el camino. Portugal atacó sin claridad y Yoane Wissa firmó un gol histórico para los congoleños.

Wissa anotó antes del descanso / EFE

Los hinchas africanos metieron el dedo en la llaga y se burlaron de Cristiano imitando su célebre celebración. Ya no basta con su presencia para intimidar. Eso vino a sugerir Mukau, jugador de Los Leopardos, cuando explicó que no hubo un plan especial para frenarlo. “Para ser honesto, no. Porque sabemos que no es el mismo de antes, ya está más viejo”. Después quiso rebajar el golpe con respeto, al recordar que sigue siendo “uno de los grandes jugadores de la historia”.

Las estrellas señalan un problema colectivo

Por otro lado, leyendas como Thierry Henry también señalaron el partido de CR7: “El equipo tiene que marcar, no tú”. Para el francés, Cristiano actuó más pendiente de encontrar su gol que de facilitar el juego colectivo. Su análisis apuntó a una cuestión delicada para Portugal, la dificultad de encajar a una figura histórica sin renunciar a sacar el máximo rendimiento posible sobre el verde.

Zlatan Ibrahimovic coincidió en el diagnóstico y apuntó que, como delantero, Cristiano debía arrastrar defensores para abrir espacios, no cerrarlos. El sueco consideró que el portugués tomó varias decisiones equivocadas en situaciones de peligro, condendando a su equipo al empate.

El internacional portugués Cristiano Ronaldo, tras el partido que su selección empató con la de la República Democrática del Congo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. EFE/ MIGUEL A. LOPES / MIGUEL A. LOPES / EFE

En España, Santiago Cañizares admitió en El Partidazo de COPE que le entristeció ver a Modric y Cristiano en estas condiciones, una reflexión que colocó el foco en el desgaste inevitable de dos futbolistas impresionante.

Una noche sin huella ofensiva

Cristiano acabó su partido sin disparos a puerta, sin regates completados, sin centros peligrosos y sin provocar faltas. El dato retrata una noche gris y genera dudas en Portugal. Más allá de su ambición y de su físico privilegiado a los 41 años, el partido ante RD Congo evidenció que su peso en el juego ya no es el mismo.

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Roberto Martínez debe decidir si mantiene al icono como referencia absoluta o si empieza a administrar sus minutos. El Mundial no espera a nadie. Portugal necesita respuestas rápidas y el próximo partido puede decidir si las críticas quedan en una mala noche o si abren un debate mucho más profundo.