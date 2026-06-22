El mundo alucina con Messi: "Es un regalo para los que amamos al fútbol"

Leo Messi no se cansa de hacer historia. A dos días de cumplir 39 años, la estrella argentina marcó los dos goles del triunfo de su selección contra Austria que valió el billete para los dieciseisavos de final. La leyenda del FC Barcelona empezó el partido fallando un penalti, pero pasó página rápidamente y se apuntó un doblete para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales en solitario. El mundo del fútbol se rindió a un futbolista que en su sexta participación en una Copa del Mundo solo ha necesitado dos partidos para alcanzar los cinco tantos.

Uno de los primeros en reaccionar al partidazo del '10' fue, precisamente, Miroslav Klose, el exjugador al que le arrebató el récord. "Leo Messi es, para mí, el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Felicidades, campeón!", dijo el exdelantero alemán en declaraciones a 'Süddeutsche Zeitung'. El futbolista del FC Barcelona Roony Bardghji tampoco pudo esperar a que acabara el partido y, con el 1-0 en el marcador, publicó en sus redes sociales una fotografía en la que añadió emoticonos de una cabra y un corazón.

Reacción de Roony Bardghji al partidazo de Leo Messi contra Austria / @roony

Julián Álvarez, en la zona mixta después del partido de Argentina, también se deshizo en elogios hacia su compañero: "Lo vemos todos los días, tantos años demostrando magia, su talento. Es el mejor de la historia y nosotros tratamos de disfrutarlo siempre". El exfutbolista y entrenador argentino Marcelo Gallardo, desde el AT&T Stadium de Dallas y para 'Disney+', verbalizó su emoción: "Es difícil encontrar adjetivos. Hay que seguir disfrutándolo. Es un regalo para todos aquellos que amamos al fútbol"

Olivier Giroud, por su parte, realizó una reflexión muy interesante en la 'BBC': "Cuando Messi falló ese penalti, me reí porque lo conozco. La mayoría de los jugadores pierden la confianza después de un fallo, pero Messi se vuelve aún más peligroso. Por eso nunca dudé de él. Se recuperó, marcó y siguió demostrando por qué es diferente. Cinco goles en dos partidos es algo que muy pocos jugadores pueden hacer. La verdad es que nunca se puede predecir a Messi". Rio Ferdinand utilizó las redes sociales para catalogar como "increíble" el nivel de Leo Messi: "Messi se está tomando libertades en este Mundial. 5 goles en 2 partidos. Máximo goleador histórico de Mundiales… ¡Increíble!"

Incluso la cuenta de 'X' del Borussia Dortmund se rindió a Leo a la hora de publicar una fotografía de su futbolista Marcel Sabitzer.

Son solo algunas de las muchas reacciones que hubo al segundo partidazo de Leo Messi en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El exjugador del Barça sigue dejando sin palabras al mundo del fútbol.