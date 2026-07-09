El Mundial vuelve a agitar el mercado de fichajes: los precios se disparan

Los grandes torneos suelen tener un efecto inmediato en los mercados de fichajes. Porque un buen Mundial puede cambiar totalmente en estatus de un futbolista, además de modificar su precio. Eso supone un riesgo evidente para los clubes compradores, ya que esperar puede significar tener que pagar más millones. En cambio, para los clubes vendedores, significa el escenario perfecto para sacar más beneficio de una operación.

En ese sentido, el FC Barcelona es un buen ejemplo de esta estrategia. El club azulgrana decidió cerrar con antelación el fichaje de Anthony Gordon, procedente del Newcastle, para evitar así que una buena actuación del extremo inglés (está rindiendo a buen nivel en este Mundial) pudiera encarecer todavía más un traspaso que cerró por 70 millones de euros fijos más cerca de 10 en variables.

Gordon, en el partido ante México / EFE

El precio se dispara

Sin embargo, por diferentes motivos, no todos los equipos pueden actuar con esa rapidez en el mercado. Y ya hay futbolistas que están aprovechando este escaparte del Mundial para elevar su valor y cotización en apenas unas semanas.

Sin lugar a dudas, el caso más llamativo es el de Johan Manzambi, que ha pasado de ser un desconocido a uno de los jugadores revelación de este Mundial. Es por ello que sus buenas actuaciones han despertado el interés de media Europa y algunas informaciones ya apuntan a un posible traspaso al Newcastle por una cantidad cercana a los 60 millones de euros.

Otro nombre que también está ganando peso en el mercado es el de Antonio Nusa. El extremo noruego, uno de los futbolistas más desequilibrantes de su selección, continúa acumulando pretendientes en la Premier League. En Inglaterra ya se habla de clubes dispuestos a alcanzar los 60 millones de euros para incorporarlo.

Antonio Nusa celebra su gol contra Suecia / Lise Aserud / EFE

Y el patrón se repite en cada edición. Los clubes compradores se ven obligados a entrar en subastas que hace apenas unas semanas no existían, pero las entidades que son propietarias de los jugadores ganan fuerza en las negociaciones y pueden exigir cantidades mucho más elevadas.

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Por eso cada vez más direcciones deportivas intentan adelantarse al Mundial. El razonamiento es aparentemente sencillo. Si el jugador ya convence antes del torneo, esperar casi nunca supone una ventaja (siempre hay excepciones). Al contrario, una notable actuación puede convertir un fichaje asumible en una operación muy cara. El Barça lo entendió con Gordon. Otros clubes, en cambio, tendrán ahora que decidir si pagan el sobreprecio que inevitablemente generan los focos del mayor escaparate del fútbol mundial.