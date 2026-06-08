El Mundial se rompe antes de empezar: todas las bajas y dudas de última hora

El Mundial aún no ha empezado y ya ha dejado imágenes que nadie quiere ver. No son pocos los jugadores que han abandonado el terreno de juego entre lágrimas, buscando consuelo mientras miraban desolados al banquillo. En algunos casos, sus sueños mundialistas están en el alambre. En otros, ya están oficialmente fuera de sus respectivas listas por lesión.

Un varapalo muy importante para piezas que sí entraban en los planes de sus seleccionadores. A continuación, repasamos las 'víctimas' de los amistosos previos a la cita que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los casos más reconocidos es el de Abde Ezzalzouli. El extremo del Betis, llamado a ser uno de los grandes argumentos ofensivos de Marruecos, se marchó visiblemente afectado del amistoso ante Noruega tras un choque con Chadi Riad en un saque de esquina. Por el momento, se desconoce si su percance puede dejarle fuera del Mundial, pero, a falta de pruebas, todas las alarmas están encendidas en los Leones del Atlas.

Abde se duele sobre el verde / 'X'

Noussair Mazraoui también tuvo que abandonar el campo por molestias musculares en el primer tiempo ante Noruega, añadiendo otra preocupación a una selección que debutará el sábado 13 de junio contra Brasil.

Otro jugador que se llevó las manos a la cara y tuvo a todo su país rezando para que no fuese nada grave es Julio Enciso, estrella de Paraguay. El habilidoso jugador del Estrasburgo abandonó el amistoso ante Nicaragua llorando y en camilla a una semana del inicio del Mundial. Tras las pruebas médicas, la Albirroja confirmó la lesión y, aunque no descartó su presencia en el torneo, la contusión muscular en el muslo derecho que sufre podría dejarlo fuera del debut.

Julio Enciso, en el suelo, durante el amistoso ante Nicaragua / EFE

El que no ha tenido ni una pizca de suerte es Lennart Karl, la perla de 18 años que apuntaba a ser importante con Alemania en este Mundial. La gran promesa del Bayern se lesionó en un entrenamiento y ya está en Múnich con el sueño mundialista por los suelos. El propio Nagelsmann explicó la crudeza de la situación y confirmó que su reemplazo será Assan Ouedraogo, del RB Leipzig.

Lennart Karl se queda sin Mundial 2026 / EUP

La lista de bajas de última hora no se detiene ahí. Argentina confirmó también que Leonardo Balerdi se perderá la cita mundialista por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y que su reemplazo saldrá de la prelista de Scaloni. Entre las grandes opciones para relevarlo está Marcos Senesi, nuevo jugador del Tottenham.

Y hay más. La otra gran selección de Sudamérica, el Brasil de Carlo Ancelotti, se ha quedado sin su lateral derecho titular: Wesley. El jugador de la AS Roma se retiró lesionado a los 17 minutos del amistoso contra Egipto al sentir un pinchazo en el abductor de la pierna izquierda y no pudo ocultar su tristeza en el banquillo, donde lloró desconsoladamente. Las pruebas confirmaron la lesión y a Ancelotti no le quedó más remedio que desconvocarlo. En su lugar ha citado a Éderson, un mediocentro con mucho despliegue físico.

Wesley, durante un partido previo al Mundial / EFE

Por último, y esperemos no tener que sumar a nadie más a esta triste lista, también se han caído en la recta final Christoph Baumgartner, baja confirmada con Austria por una lesión en el cuádriceps; Moïse Bombito, seria duda con Canadá por nuevos problemas en su fisura de tibia; e Ibrahim Sabra, baja definitiva en Jordania por una lesión de tobillo.

En el apartado de 'sustos' hay que incluir a Ronald Araujo, quien se ausentará unos días de la concentración charrúa para tratar unas molestias musculares con “profesionales que lo han atendido con anterioridad”. Sobre el papel, nada por lo que temer.