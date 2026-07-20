El Mundial de la roja: los expulsados se multiplican por cuatro

Una de las imágenes de la final del Mundial que coronó a España como campeona del mundo por segunda vez en la historia es, sin dudas, la expulsión a Enzo Fernández. El centrocampista argentino entró a destiempo a un Cubarsí que salió por los aires, una acción que le costó la segunda amarilla y la decimoquinta expulsión de esta edición de la Copa del Mundo.

Si comparamos el número de tarjetas rojas con el de los anteriores Mundiales, se puede observar un gran incremento: tanto en 2018 como en 2022, el número total en ambos torneos fue de apenas cuatro. Si bien en esta edición se han disputado 40 partidos más, no deja de ser sorprendente que se haya casi cuatriplicado la cantidad de expulsiones.

Tras el partido inaugural, ya quedó claro que se iba a superar el número de expulsiones de las dos ediciones anteriores: el México-Sudáfrica nos dejó un total de 3 tarjetas rojas, dos para jugadores sudafricanos, Sithole y Zwane, y otra para el mexicano César Montes.

Yaya Sithole fue el primer expulsado del Mundial 2026 por una falta sobe Brian Gutiérrez / José Méndez / EFE

En el resto de la primera jornada ya no se vio ninguna más, pero una vez acabada la segunda, el número de expulsiones ya era el doble que en las dos ediciones anteriores: Bosnia se quedó sin Muharemovic, Qatar, en la goleada sufrida ante Canadá, sin Al-Amin y Madibo; Paraguay sin Almirón debido a la 'ley Vinicius' y Bélgica sin Ngoy por una falta como último hombre. En la última jornada de la fase de grupos únicamente hubo dos rojas: al defensa iraquí Sulaka y a Canobbio tras una fea entrada a Cubarsí.

Ya en las eliminatorias encontramos la roja que más ha dado que hablar: la de Balgoun, la famosa tarjeta retirada por la FIFA. En dieciseisavos también se expulsó a Hincapié, por el mismo motivo que a Almirón; en octavos a Quansah, por una fea entrada al lateral mexicano Gallardo; en cuartos se vivió la curiosa roja a Embolo por simular ante Argentina, en semifinales ningún jugador fue expulsado y la decimoquinta y última fue la de Enzo en la final.

El momento de la expulsión de Embolo / WILL OLIVER / EFE

El centrocampista argentino se convierte de esta manera en el sexto jugador expulsado en la final de un Mundial, sumándose a sus compatriotas Monzón y Dezotti en 1990, a Desailly en el 98, a Zidane en 2006 y a Heitinga en 2010.

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México ha estado lleno de expulsiones, si lo comparamos con los de Qatar y Rusia, pero realmente la anomalía fueron más estos dos anteriores que lo que ha pasado en esta edición. Entre 1990 y 2010, la media de tarjetas rojas fue de 19 por edición, siendo especialmente alto el número en el Mundial de 2006, en el que se sacaron 28. Este Mundial nos ha dejado goles icónicos y alguna roja que también pasará a la historia de la competición.