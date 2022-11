¡El Mundial de Qatar pierde a una de sus estrellas! Sadio Mané será baja, según la prensa francesa

El delantero del Bayern se lesionó en el partido contra el Werder Bremen Pese a que las primeras impresiones eran optimistas, finalmente el mejor jugador de Senegal no estará en la cita mundialista

Sadio Mané se queda sin Mundial, según informa L'Equipe. El delantero senegalés se lesionó en el partido entre el Bayern Múnich y el Werder Bremen, y tuvo que ser cambiado a los diecinueve minutos después de haber recibido un golpe en la cabeza de la espinilla.

Después de pasar por exámenes médicos, se ha confirmado que el percance reviste cierta gravedad - sufre una lesión en el tendón tras someterse a pruebas médicas- y no estará en condiciones de jugar en Qatar.

El Bayern había emitido un comunicado en el que manifestaba que la lesión no era grave y que no debería poner en peligro su participación en la cita mundialista. Pero finalmente no ha sido así y la lesión reviste más gravedad de la prevista, suponiendo un serio contratiempo para la selección de Senegal.