El otro Mundial de los penaltis: los robots humanoides también sufren... o casi

Mientras el Mundial de fútbol mantiene en vilo a millones de aficionados con eliminatorias decididas desde los once metros, en China se ha disputado un peculiar torneo paralelo. No es una competición oficial de la FIFA ni un campeonato de fútbol al uso, pero sí una curiosa demostración de cómo la inteligencia artificial también empieza a abrirse paso sobre el césped.

Con motivo del MWC Shanghai, la GSMA organizó la primera edición del Humanoid Robot Football Penalties Challenge, una competición de tandas de penaltis protagonizada exclusivamente por robots humanoides. El objetivo iba mucho más allá del espectáculo: poner a prueba los últimos avances en robótica, inteligencia artificial y conectividad en un entorno tan impredecible como un lanzamiento desde los once metros.

La competición reunió a ocho equipos de desarrolladores y fabricantes de robots, que enfrentaron a sus modelos en un formato de fase de grupos, semifinales y final. Cada robot debía localizar el balón, analizar la posición del portero, decidir el lugar del disparo y ejecutar el lanzamiento de forma completamente autónoma, sin control remoto ni instrucciones durante la acción.

Más allá del resultado, el desafío pretendía demostrar capacidades como el equilibrio, la visión artificial, la toma de decisiones en tiempo real, el control del movimiento y la precisión, tecnologías con aplicaciones que van mucho más allá del deporte y que pueden trasladarse a ámbitos como la industria, la logística o la asistencia a las personas.

Y, como ocurre en cualquier tanda de penaltis, hubo de todo. Desde disparos imposibles para los porteros hasta fallos inesperados que arrancaron las risas del público. Porque, aunque estos futbolistas no sienten nervios ni presión, la perfección todavía no forma parte de su programación.

En plena fiebre mundialista, el MWC Shanghai encontró así una forma original de unir fútbol y tecnología, demostrando que el futuro también puede decidirse... desde el punto de penalti