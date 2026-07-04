El Mundial con mejor promedio de goles desde el último de Pelé

Si bien cada edición del Mundial es esperada con ansias por todos los aficionados del mundo del fútbol, lo cierto es que muchos aspectos son los que pueden llevar a una Copa del Mundo a ser recordada hasta la posteridad o quedar en los libros de historia simplemente como una más. No obstante, y pese a la relevancia que pueden tener muchos factores para que cada competición sea recordada en mayor o menor medida, lo que más se recuerda de un trofeo son sus goles. En este sentido, el torneo de Estados Unidos, México y Canadá no está decepcionando.

Más allá de ser ya la edición con más goles anotados desde la instauración del torneo en 1930 pese a faltar por disputarse 22 encuentros, lo cual se explica por la ampliación de equipos hasta las 48 selecciones, el promedio goleador a día de hoy sería el más alto en los últimos 56 años.

Kai Haverz celebrando la victoria por goleada de Alemania ante Curazao en el estreno del Mundial / EFE

El promedio goleador más alto desde México 70

Tras el polémico juego entre Portugal y Croacia, el promedio de goles marcados se sitúa en las 2,92 dianas por partido, bajando por muy poco la cifra tras la fase de grupos, que era de 2,98 goles por encuentro tras 215 tantos en 72 juegos. En caso de mantenerse el promedio, la edición actual superaría a las 13 anteriores, debiéndonos remontar hasta México 70 para encontrar una Copa del Mundo en la que se anote más por choque, pues en aquella ocasión el promedio fue de 2,97.

Además, cinco ediciones del Mundial de la FIFA cuentan con mejor promedio que la ocasión en que Pelé gano por tercera vez dicho torneo, pues Suiza 1954 con 5,38 goles por partido, Francia 1938 con 4,67, Italia 1934 con 4,12, Brasil 1950 con 4 y Uruguay 1930 con 3,89 están por delante, aunque dichas estadísticas deben entenderse dentro de un contexto muy diferente a nivel futbolístico.

Como curiosidad, el grupo de la Selección de España ha resultado ser uno de los encargados en bajar la presente media, ya que entre 'la Roja', Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí solo lograron marcarse 11 goles. Por contra parte, el grupo más prolífico en este sentido fue el de Francia, Noruega, Senegal e Irak, donde se perforaron las redes en 27 ocasiones.

Precisamente los galos son el conjunto con más goles marcados, dato que no resulta sorprendente al tener en cuenta la delantera formada por Mbappé, Dembélé, Olisé y Barcola o Doué. En segundo escalón encontramos a dos países que no podrán aumentar su cifra de goles, pues tanto Países Bajos como Alemania están eliminadas.