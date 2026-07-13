El otro Mundial, el de las marcas: del fenómeno Trionda a la eliminatoria Adidas-Nike en semifinales

España, Francia, Inglaterra y Argentina. Cartel de lujo el que se ha dibujado en la Copa del Mundo 2026. Si había dos semifinales soñadas por la gran mayoría de los aficionados, mucho se les acercarían a las que nos ha deparado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Quizás otros meterían a Brasil, Alemania o Portugal. Pero nadie duda de que un Francia-España y un Inglaterra-Argentina son dos de los enfrentamientos más atractivos de la historia de los Mundiales. Y claro, cuando hay tanta expectación en el fútbol, aparecen en escena los elementos clave: las marcas.

Porque el protagonismo no recaerá únicamente en Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane y Leo Messi, sino también en la lucha entre dos gigantes: Nike y Adidas.

Adidas viste a España / EFE

El Mundial de las Marcas

Ambas pelearán entre sí en las semifinales de 'El Mundial de las Marcas'. La empresa estadounidense defenderá los colores de Francia y de Inglaterra, buscando una 'final Nike' que le catapulte al Olimpo de los proveedores de materiales deportivos.

Mismo objetivo buscará Adidas en las 'semis', apostándolo todo a la 'Roja' de España y a la 'Albiceleste' de Argentina, lo que supondría la final de todos los tiempos entre Leo Messi y Lamine Yamal, con claro beneficio en cuanto a protagonismo para la firma alemana.

Los jugadores de Argentina calzando las ADIDAS de Messi / -

Pero las marcas no solo están presentes en las equipaciones, sino también en las botas de los futbolistas. Los datos desvelan que más de un 70% de los jugadores del Mundial llevan zapatillas Nike, Adidas o Puma -empresa que está cogiendo todavía más relevancia en el panorama futbolístico-, sobre todo con la irrupción de las botas rosas.

En ese mismo sentido, Nike aprovechó la visibilidad del Mundial y su contrato con Cristiano Ronaldo para presentar hace unas semanas sus nuevas exclusivas botas, en este caso doradas y de edición limitada 'Nike CR7 Mercurial Superfly RGN Gold', modelo creado por el hecho de haberse convertido en el primer futbolista de la historia en anotar un gol en seis ediciones diferentes del Mundial.

Se crea una economía propia

"El Mundial ya no es solo una competición deportiva; es una plataforma global de contenidos, turismo y negocio". Así de tajante fue Félix Jordán, experto en negocios, en una entrevista concedida a SPORT el pasado 3 de julio. "Las marcas deportivas impulsan la venta de equipaciones: analizan notoriedad, recuerdo, afinidad, intención de compra, engagement, ventas, interacción en las activaciones o datos obtenidos de los aficionados", añadía.

Nike viste a Francia / EFE

El director Comercial, de Asuntos Públicos y Nuevo Negocio de RPM Sports (Grupo Experientia) aseguró tambiém que el Mundial supone un escaparate tremendo para las empresas, impulsando así la economía global: "Cuando hablamos de un Mundial hablamos de mucho más que fútbol. Durante un mes, el torneo crea una economía propia alrededor de la atención global".

El fenómeno Trionda

Y por si fuera poco con las botas -muy sonadas están siendo las de color rosa-, apareció en este Mundial otro elemento clave. ¿Cuántas veces habremos oído hablar de la 'Trionda'? Pocos balones ganaron tanta visibilidad en una Copa del Mundo. Lejos quedaba ya la famosa Jabulani del Mundial de 2010. Pero Adidas lo ha vuelto a hacer.

Trionda, el balón del Mundial 2026 de fútbol / Adidas

La marca, gracias a su convenio con la FIFA, es la creadora del balón de la Copa del Mundo 2026 y ha sabido exprimir al máximo su viralidad, sobre todo gracias a los nuevos avances tecnológicos que trajo consigo, como el famoso chip del que tanto se habla.

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Porque la pelota del Mundial es de esos elementos que, con un gran trabajo en el departamento de marketing, perduran para siempre en la memoria de los aficionados. Y más todavía si permite acabar de una vez por todas con muchas de las polémicas que nos han acompañado a lo largo de la historia en las Copas del Mundo. Y si no que se lo pregunten a Inglaterra o Portugal, los grandes beneficiados del nuevo sensor incluido en las Trionda.