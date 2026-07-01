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MUNDIAL 2026

El mundial de Galarza Fonda despierta el interés de clubes en México y Europa

La participación de Matías Galarza Fonda en la cita mundialista ha elevado su valor de mercado y ha modificado los planes de River Plate ante la avalancha de ofertas.

Galarza, con Paraguay

Galarza, con Paraguay / EFE

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Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

El rendimiento de Matías Galarza Fonda en el Mundial ha disparado su cotización y ha alterado por completo los planes de River Plate. Su despliegue con la selección de Paraguay no solo lo ha consolidado como una de las grandes revelaciones del torneo, sino que ha despertado el interés inmediato de varios equipos de España, Portugal y la Liga MX, dispuestos a mover ficha en el mercado.

El escaparate mundialista altera los planes de River

La cita internacional ha cambiado drásticamente el panorama en las oficinas de Núñez. El mediocampista, de 24 años, ha pasado de ser una pieza de recambio en la plantilla del club millonario a convertirse en un futbolista con el foco de las ligas con mayor poder de inversión.

En el seno de River reconocen abiertamente que el torneo ha modificado el escenario de cara al mercado de traspasos, elevando considerablemente la visibilidad y cotización del futbolista paraguayo de cara al exterior.

Intensidad y despliegue bajo la lupa de Europa

El perfil del volante convence en el viejo continente debido a su capacidad para sostener el equilibrio del centro del campo, su intensidad defensiva y su enorme despliegue físico. Estas características han empujado a clubes europeos y mexicanos a recopilar información detallada sobre su situación contractual y las condiciones económicas que requeriría una eventual operación.

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Pese al fuerte interés que se avecina, la directiva de River no considera al jugador transferible bajo cualquier condición, aunque asumen que Galarza Fonda será uno de los nombres propios del verano tras confirmarse su definitivo crecimiento internacional.

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