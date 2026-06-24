El Mundial de las estrellas: el cumpleañero Messi es el astro Rey y Lamine, CR7, Mbappé y Haaland brillan con luz propia

Ya han pasado dos jornadas enteras de la fase de grupos del Mundial 2026. Es un campeonato tan intenso, sin pausa y con algunos horarios tan dispares que parece que hace un año desde que el 11 de junio se dio el pistoletazo de salida. Dos semanas con un nombre propio, el de Leo Messi, pero también con el resto de estrellas que no se quieren quedar atrás y luchan por un hueco en el firmamento de este Mundial. El último en añadirse a esta lista, lo cierto es que no podía faltar, ha sido Cristiano Ronaldo y su récord de haber marcado gol en seis Campeonatos del Mundo. Aquí nadie se rinde, tenga la edad que tenga.

Leo cumple 39 años en lo más alto

Cinco goles en dos partidos y actuaciones para sacarse el sombrero y hasta soltar alguna lágrima. Lo de Leo Messi nadie lo vio venir si no fuera porque del mejor futbolista de la historia siempre hay que esperar lo mejor. Este 24 de junio, festividad de San Juan, el exazulgrana ha cumplido 39 años, pero la edad no es impedimento para sacar a relucir todo el fútbol que todavía atesora dentro. Y esa constancia, esa regularidad que es la que siempre ha marcado la diferencia. El hat-trick a Argelia y el doblete a Austria así lo atestiguan.

Lamine Yamal celebra su primer gol en un Mundial / EFE

Lamine, el heredero ya está aquí

No fue titular ante Cabo Verde porque regresaba de la lesión y la selección española se resintió. Contra Arabia Saudí, Luis de la Fuente decidió que ya no podía esperar más o vería peligrar la clasificación para los dieciseisavos. Y no se equivocó el riojano. El extremo del FC Barcelona abrió el camino de la goleada y le cambió la cara a la Roja. A sus 18 años es el indiscutible favorito de una de las grandes favoritas a alzar el trofeo Jules Rimet el próximo 19 de julio en Nueva York.

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Mbappé y Haaland, duelo de depredadores

Este viernes, el Mundial nos deparará un apasionante duelo entre dos goleadores insaciables. El Francia-Noruega, además de dirimir quién queda primera en el Grupo I, será un espectacular cara a cara entre Kylian Mbappé y Erling Braut (en homenaje a su madre) Haaland. Los dos han empezado el Mundial como mejor saben: marcando goles y siendo decisivos. Ambos suman 4 dianas, a una del indiscutible Rey, Leo Messi.

Cristiano Ronaldo no podía faltar

Quien más quien menos se imaginaba a Cristiano Ronaldo viendo los goles de Leo Messi desde la concentración de Portugal mordiéndose las uñas. La rivalidad es la gasolina para CR7, que siempre se ha querido equiparar al argentino y aunque eso es imposible, nadie le puede negar que es un goleador de época. Se quedó en blanco frente a la RD Congo, pero se desquitó con la débil Uzbekistán y llegaros los dos primeros 'siuuu'. Seis Mundiales lleva el 'bicho'. Su mejoría es la de todo un país.

Vinicíus Jr. lleva dos goles en los dos primeros partidos del Mundial / cbf

Vinicius y Kane también están presentes

Ellos son seguramente los 5 'monstruos' del fútbol actual, están en el Mundial y todos ellos han marcado. Como Vinicius Junior y Harry Kane, otros dos grandes a los que hay que tener en cuenta y que también han acudido a su cita con el gol. Es, no hay duda, el Mundial de las Estrellas. Bienvenidas sean.