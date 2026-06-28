El Mundial espera a Julián Álvarez

Poco más de un mes antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Julián Álvarez realizó una demostración de compromiso máximo con el Atlético de Madrid y, a pesar de tener una lesión en el tobillo izquierdo, forzó para jugar la vuelta de las semifinales de la Champions League entre el conjunto colchonero y el Arsenal e intentar ayudar al equipo del Cholo Simeone a evitar la eliminación. Marcó en el partido de ida en el Metropolitano (1-1), pero no pudo hacer nada en la derrota en la vuelta en el Emirates Stadium (1-0).

La 'araña' llegó a la Copa del Mundo entre algodones porque decidió dejarse todo lo que tenía sobre el césped para ayudar al Atlético. Ahora que desde la capital española se ha encendido la maquinaria mediática para cargar contra el delantero tras sus declaraciones en las que verbalizó que quería cumplir su "sueño" y cambiar de aires, conviene recordar y poner en valor el gran gesto de Julián con el club rojiblanco en un momento crítico y con la competición más estimulante para cualquier argentino a la vuelta de la esquina.

Sin tener en cuenta este contexto sería muy injusto valorar la fase de grupos que ha completado el gran objetivo del FC Barcelona en el mercado de fichajes de verano. Fue suplente en los dos primeros partidos y estuvo muy lejos de su mejor versión. Ante Jordania, con la primera plaza del Grupo J asegurada, Lionel Scaloni dio descanso a Leo Messi y se permitió un 'casting' entre el propio Julián y Lautaro Martínez para decidir al mejor acompañante posible para el '10' a partir de los dieciseisavos de final.

Julián Álvarez: "Lo mejor para mi futuro es hacer una transferencia" / ESPN

Lautaro, indiscutiblemente y más allá de su gol de penalti, estuvo mejor. La 'araña', de hecho, volvió a perdonar alguna ocasión clara como hizo ante Austria. "Quizá estuvo un poco impreciso con algunos pases en los últimos metros", escribió Hernán Claus en 'Olé'. "Le costó mostrarse, no consiguió mostrar lo que sabe hacer frente al arco y se mostró en la misma sintonía que el resto de sus compañeros", añadió Maximiliano Uria en 'Clarín'. "Lautaro dio un paso adelante ante un Julián que todavía paga la inactividad. Le costó entrar en el partido, mostró algunas imprecisiones con la pelota y nunca terminó de pesar. Su mejor intervención fue como asistente: dejó a Giovani Lo Celso cara a cara con el arquero", remató Leandro Contento en 'La Nación'.

En la fase de grupos del Mundial 2026, Julián ha disputado 143 minutos y ha promediado 0,7 tiros a puerta, 22,7 intervenciones, 13,7 pases precisos (79%), 2 recuperaciones y 6,3 pérdidas por partido. No ha marcado ni asistido. Unos números muy alejados de lo que se espera de un futbolista de su magnitud, pero claramente marcados por su estado físico. Cabe recordar que, desde la final de la Copa del Rey del 18 de abril, el de Calchín solo había jugado 143 minutos (exactamente la misma cantidad) entre la ida y la vuelta de las semifinales de la Champions frente al Arsenal.

La hora de la verdad

En la Copa del Mundo de 2022, en la que Argentina se bordó la tercera estrella, Julián tampoco protagonizó una fase de grupos espectacular. No fue titular en los dos primeros partidos, aunque sí que fue de la partida (y vio portería) en el decisivo triunfo frente a Polonia. En las eliminatorias acabó de 'explotar' y, con tres tantos más y una asistencia, se consagró como uno de los pilares de Scaloni.

Sobra decir que el atacante colchonero aún tiene tiempo para entrar en escena y ser importante para la albiceleste. Por muy bien que esté Leo Messi, Argentina necesitará a la 'araña' para llegar lejos en el Mundial. En el país sudamericano no acabaron de gustar las palabras sobre su futuro, pues algunos consideraban que estaba despistado, pero él quería tener un gesto con el FC Barcelona antes de centrar todos sus esfuerzos en el objetivo de la cuarta Copa del Mundo. Llega la hora de la verdad y si algo ha demostrado Julián a lo largo de su carrera es que está más que preparado para dar la talla.