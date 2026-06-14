El Mundial de los cuatro cuartos: las pausas de hidratación que enfrentan a la FIFA con los aficionados

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ha introducido una de las modificaciones más controvertidas de los últimos años. Más allá de los cambios tácticos o de las innovaciones tecnológicas, son las nuevas pausas obligatorias de hidratación las que han encendido el debate entre aficionados, entrenadores y comentaristas.

La FIFA ha establecido que todos los partidos del torneo cuenten con dos interrupciones obligatorias, una en cada tiempo, alrededor de los minutos 22 y 70. Oficialmente, la medida responde a la necesidad de proteger la salud de los futbolistas ante las altas temperaturas que pueden registrarse en algunas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, la aplicación universal de la norma, incluso en encuentros disputados bajo condiciones climáticas moderadas, ha provocado numerosas críticas. Sobre todo, por su obligación y por haberse convertido en una 'pausa publicitaria'.

La polémica comenzó desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Con una temperatura cercana a los 24 grados centígrados, lejos de cualquier escenario extremo, el encuentro fue interrumpido igualmente para cumplir con el protocolo. La escena se repitió en otros partidos disputados en horario nocturno o en estadios cubiertos. Además, la imagen viral en el partido entre Estados Unidos y Paraguay, en el que un oficial de la FIFA hizo esperar al árbitro para reanudar el partido, reabrió el debate.

“Y aquí termina el primer cuarto”, se podía leer en la retransmisión televisiva Norteamericana de 'FOX'. Las nuevas pausas han transformado la estructura tradicional del partido. Aunque el reglamento sigue contemplando dos partes de 45 minutos, la sensación para muchos espectadores es que el fútbol se ha acercado al modelo de deportes estadounidenses como la NFL, la NBA, la NHL o la MLB, donde las interrupciones forman parte esencial del espectáculo televisivo.

Asimismo, numerosas cadenas han optado por aprovechar los tres minutos de descanso para introducir bloques comerciales, replicando una práctica habitual en el deporte norteamericano.

"El fútbol está siendo secuestrado por ejecutivos atrincherados en oficinas con aire acondicionado", afirmó el exentrenador Jürgen Klopp durante una intervención en la cadena 'ZDF'.

Para el técnico alemán, las pausas nacieron como una herramienta excepcional para proteger a los futbolistas en situaciones de calor extremo, pero han terminado convirtiéndose en una oportunidad de negocio.

"Las pausas para la hidratación se presentaron como un escudo para proteger el bienestar de los jugadores. Pero no son más que una jaula dorada construida para los patrocinadores", aseguró.

La FIFA sostiene que la medida tiene un carácter preventivo y recuerda los problemas físicos sufridos por algunos futbolistas durante competiciones recientes disputadas bajo temperaturas elevadas. Desde el organismo consideran que la salud de los jugadores debe prevalecer independientemente de las condiciones específicas de cada partido.

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No obstante, el hecho de que las pausas sean obligatorias en los 104 encuentros del torneo ha alimentado el escepticismo de muchos sectores del fútbol.