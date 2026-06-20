El Mundial de los cuarentones: Cristiano, Modric y Dzeko entran en un selecto club

La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 marca un punto de inflexión en la historia del fútbol. Alcanzar las cuatro décadas en activo en la élite era, hasta ahora, un privilegio casi exclusivo de los guardametas.

Hasta esta edición, los registros oficiales mostraban un único caso de un jugador de campo superando esta barrera de edad en la máxima competición. El camerunés Roger Milla disputó el Mundial de Estados Unidos 1994 con 42 años.

Esa solitaria marca ha quedado pulverizada de golpe en 2026. El actual torneo ha triplicado la cifra histórica al registrar el debut oficial de tres futbolistas de campo que han superado los 40 años.

La preparación física en la actualidad y el trabajo con fisioterapia, nutrición y controles médicos en los jugadores es sin duda uno de los factores para que estos futbolistas en edades para estar retirados estén no solo en activo, sino disputando un Mundial.

Tres leyendas en acción

El 17 de junio de 2026, Cristiano Ronaldo hizo historia al saltar al terreno de juego con 41 años. El delantero luso portó el brazalete de capitán y disputó los 90 minutos completos en el empate 1-1 de Portugal frente a la República Democrática del Congo.

Ese mismo día, Luka Modric amplió este selecto grupo. El centrocampista croata, de 40 años, partió como titular y jugó 58 minutos en el duro encuentro de la fase de grupos donde su selección cayó derrotada por 4-2 ante Inglaterra.

Bellingham y Modric / ALBERT PENA

El tercer protagonista es Edin Dzeko, también con 40 años, quien acumula el mayor rodaje del trío. El delantero bosnio capitaneó a su equipo durante los 90 minutos en el empate 1-1 contra Canadá el 12 de junio, y sumó otros 63 minutos el 18 de junio en la derrota por 4-1 ante Suiza.

El siguiente reto es ver si alguno de estos jugadores puede llegar en activo y convocado al Mundial de 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

El dominio histórico bajo palos

La portería, por su menor exigencia física continuada, ha sido siempre el hábitat natural de la veteranía mundialista y cuenta con una extensa nómina de protagonistas.

El récord absoluto de longevidad en el torneo lo ostenta el egipcio Essam El-Hadary, quien jugó en Rusia 2018 con 45 años, seguido por el colombiano Faryd Mondragón con 43 años en Brasil 2014 y el norirlandés Pat Jennings con 41 años en México 1986. A ellos se suman mitos que disputaron el torneo con 40 años, como el italiano Dino Zoff en España 1982, el inglés Peter Shilton en Italia 1990 y el tunecino Ali Boumnijel en Alemania 2006.

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Esta tradición de guardametas veteranos se consolida de forma contundente en la actual edición de 2026, la cual cuenta en sus convocatorias oficiales con el escocés Craig Gordon de 43 años, junto al alemán Manuel Neuer, el mexicano Guillermo Ochoa, el uruguayo Fernando Muslera y el caboverdiano Vozinha, todos ellos con 40 años de edad.