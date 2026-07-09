Historia SPORT
MUNDIAL FÚTBOL
El Mundial del color: el día en que los árbitros dejaron de ser los 'hombres de negro'
A partir del Mundial de Estados Unidos 1944, los colegiados empezaron a vestir colores debido al auge de la televisión
En el fútbol, hay cosas que siempre han estado: los jugadores, el balón... y el árbitro. Desde un principio, el deporte ha necesitado un juez que ponga orden y haga acatar las reglas. Históricamente, el conocido como el 'hombre de negro' tenía una indumentaria más reconocible, negra y elegante, que cambió en un Mundial de fútbol.
Hasta el Mundial de 1994, era habitual ver a árbitros vestidos de negro sobre el terreno de juego. Camiseta, pantalón, medias y botas. Un color que aportaba una presencia seria, casi solemne. El uniforme transmitía autoridad, neutralidad y distancia.
Sin embargo, el fútbol cambió. La televisión empezó a ocupar un lugar cada vez más importante en las casas de los aficionados, y fue la principal vía de ver fútbol. El deporte se abrió a no solo los que podían permitirse verlo en las gradas. Ahora, millones de personas lo podían ver por un cuadrado a kilómetros de distancia. Las cámaras, las retransmisiones y los colores de las camisetas comenzaron a tener una relevancia nueva. Lo que antes se veía bien desde el estadio, no siempre funcionaba igual en una pantalla.
Y ahí apareció un problema: el árbitro podía confundirse con los jugadores.
Si un equipo vestía colores oscuros, especialmente negro o azul marino, el árbitro corría el riesgo de mezclarse visualmente con ellos. Para el público en televisión, para los comentaristas e incluso para los propios futbolistas en el campo, esa falta de contraste podía generar confusión. En un deporte tan rápido, donde una décima de segundo puede cambiar una jugada, distinguir con claridad a cada protagonista era fundamental.
Por eso, en el Mundial de Estados Unidos 1994, la FIFA impulsó un cambio que hoy nos parece normal, pero que en su momento fue muy llamativo: los árbitros comenzaron a usar camisetas de colores más brillantes. Ya no tenían que vestir únicamente de negro. Aparecieron tonos como amarillo, verde, rojo, azul o rosa. Colores intensos, visibles, pensados para que el árbitro destacara claramente sobre el terreno de juego y no se confundiera con ningún equipo.
A partir de entonces, la figura del árbitro empezó a transformarse visualmente. Seguía siendo la misma autoridad del partido, pero su imagen era más moderna, más práctica y más adaptada a la televisión. El uniforme dejó de ser un símbolo rígido para convertirse también en una herramienta de comunicación visual.
Ahora, los colores forman parte de la vestimenta arbitral. Antes de cada partido, se revisan los colores de los dos equipos, de los porteros e incluso de los colegiados. Y, en muchos casos, las medias forman parte del equipamiento. El objetivo es que nadie se confunda. Si el color del árbitro se parece demasiado al de una camiseta, debe cambiarse.
El negro, a pesar de todo, sigue estando presente en la mentalidad de los colegiados. ¿Se han dado cuenta de que nunca vieron a un árbitro con botas que no fueran negras? En ese caso, la tradición se ha mantenido en el ideario popular.
Ahora, la autoridad del árbitro no depende del color de su camiseta, sino de sus decisiones, su preparación y su capacidad para controlar el partido.
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