El Mundial más caro de la historia no pudo comprar lo único que necesitaba Qatar

El Mundial de Qatar quedará en la memoria de todos los futboleros y futboleras por su singularidad más que por su fútbol, además de por ser la Copa del Mundo que levantó Leo Messi, su última gran tarea por cumplir en el deporte rey.

Dejando el hito deportivo de la albiceleste a un lado, el Mundial que celebró Qatar fue el primero que se jugó en pleno invierno, trastocando calendarios, hábitos y tradiciones futbolísticas de muchas décadas. Una candidatura, la qatarí, que se impuso sorprendentemente a Australia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, naciones con experiencia organizativa, más cultura futbolística y que permitían celebrar el torneo en verano, como siempre.

Cuando ganó Qatar, el mundo miró con asombro cómo un país sin historia relevante en el fútbol trataba de reinventar el torneo más importante del planeta a base de miles y miles de millones de euros. La inversión fue gigantesca. Se creó de todo: estadios futuristas, hoteles de lujo, transporte público ultramoderno y una logística nunca vista. Incluso estadios temporales, como el Estadio Ras Abou Aboud (Estadio 974), hecho con contenedores y desmontable, el único en la historia de los Mundiales.

El Mundial más rentable de la historia

Y no hay que olvidarse de la ciudad de Lusail, levantada prácticamente desde cero solo para albergar la gran final. Según la FIFA, el ciclo de Qatar 2022 generó ingresos récord, con los derechos audiovisuales como principal fuente de negocio, convirtiéndolo en el Mundial más rentable de la historia. Las cifras impresionan, pero el dinero, como se demostraría después, no garantiza éxito en el césped, ni tampoco escondió una polémica que todavía persigue al torneo: las condiciones de los trabajadores migrantes.

La selección de Qatar no ganó ni un partido / Noushad Thekkayil / EFE

Qatar prometió que respaldaría toda esta megaproducción sobre el césped con fútbol de nivel y competitivo. Por ello, le dieron las llaves del proyecto al entrenador español Félix Sánchez Bas, que ya llevaba mucho tiempo en el país, incluso venía de ser campeón de Asia en 2019, y a quien le ofrecieron todas las facilidades posibles para llegar a la cita al cien por cien. Se suspendió la liga local para que los internacionales pudieran entrenar sin restricciones, hicieron concentraciones en Marbella o Austria para huir de Qatar durante el verano...

Sánchez Bas, después de ganar con Qatar la Copa de Asia en 2019 / EFE

Pero el resultado fue desolador. Qatar perdió los tres partidos de la fase de grupos frente a Ecuador, Senegal y Países Bajos, y solo logró marcar un gol. En la estadística más cruel, igualó a Sudáfrica 2010 como el peor anfitrión en la historia de los Mundiales. Todo el derroche de recursos no se tradujo ni en una sola alegría deportiva.

La gran polémica: numerosas muertes documentadas

El torneo no estuvo exento de controversia social y laboral. Qatar prometió una transformación total para convencer a la FIFA y, después, levantó una infraestructura gigantesca para sostener el torneo.

Medios internacionales como 'The Guardian' documentaron numerosas muertes, mientras que las cifras oficiales de Qatar y la FIFA resultaron contradictorias y difíciles de verificar, generando un debate sobre ética, responsabilidad y derechos humanos a nivel mundial. Dinamarca, por ejemplo, pidió expresamente investigar más a fondo.

En definitiva, Qatar 2022 será recordado por su espectacularidad en infraestructura y marketing, por estadios que desafiaron la ingeniería y ciudades levantadas en tiempo récord. Pero, en el plano futbolístico, el Mundial dejó un mensaje inequívoco: el dinero y la logística no compran competitividad.

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