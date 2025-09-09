Las 18 selecciones clasificadas ya para el Mundial 2026 de fútbol

Cada vez queda menos para la gran cita del fútbol mundial. El Mundial 2026 empieza a tomar forma con 18 selecciones ya clasificadas de las 48 que disputarán el torneo. Será una edición histórica: la primera que se celebrará en tres países —Canadá, Estados Unidos y México— y también la más extensa, con 16 participantes más que en los formatos anteriores.

Hasta ahora, ya están aseguradas las plazas de potencias como Argentina o Brasil a las que se suman combinados emergentes que han certificado su billete con solvencia como las debutantes Uzbekistán y Jordania. Con un total de 104 partidos programados, el torneo más grande jamás organizado desembocará en la gran final del MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para 82.500 espectadores y escenario ya de grandes eventos como la Super Bowl 2014 o la final de la Copa América Centenario en 2016.

Por su parte, España ha dado un paso firme hacia la clasificación gracias a sus dos primeras victorias en la fase de grupos. El combinado de Luis de la Fuente mantiene la inercia de los últimos éxitos y depende de sí mismo para estar en la cita de 2026. De confirmarse, la Roja disputaría su decimosexta fase final de un Mundial, con el recuerdo imborrable de la estrella conquistada en Sudáfrica 2010.

El camino hacia el torneo todavía se alargará durante los próximos meses, pero la lista de participantes comienza a dibujar un cartel de auténtico lujo. Europa y Sudamérica dominan de momento el panorama, aunque se esperan grandes sorpresas en los cupos de África, Asia y la Concacaf, que podrían aportar debutantes históricos a un campeonato que marcará un antes y un después en la historia del fútbol.

Selecciones clasificadas para el Mundial 2026

Conmebol (6): Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay Concafaf (3): Estados Unidos (Anfitrión)

(Anfitrión) Canadá (Anfitrión)

(Anfitrión) México (Anfitrión) CAF (2): Marruecos

Túnez Federación Asiática (5): Australia

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania Federación Oceanía de Fútbol (1): Nueva Zelanda

Uzbekistán, debutante

La selección de Uzbekistán disputará por primera vez en su historia la fase final de un Mundial, el del 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, tras empatar sin goles ante Emiratos Árabes y asegurar uno de los dos primeros puestos del Grupo A de la fase de clasificación.

El combinado que dirige Timur Kapadze, con futbolistas como el defensa del Manchester City Abdukodir Khusanov o el atacante de la Roma Eldor Shomurodov, aseguró su condición de debutante en un Campeonato del Mundo con una jornada de antelación. En nueve fechas, el cuadro uzbeko ha ganado cinco partidos, ha empatado tres y solo ha perdido uno.

En la tabla del grupo A solo está por detrás de Irán, que ya tenía garantizado su pasaporte al Mundial. Emiratos Árabes, tercero, accede a la siguiente fase de clasificación. Uzbekistán solo necesitaba un punto ante Emiratos Árabes para amarrar su objetivo y lo consiguió en el Al Nahyan Stadium de Abu Dabi.

Jordania, mismo camino

Este jueves 5 de junio fue un día histórico en clave mundialista. Si bien Uzbekistán se clasificó por la tarde, Jordania también debutará en un Mundial tras lograr el primer billete de su historia gracias a su victoria frente a Omán y a la derrota de Iraq.

Necesitaba Jordania un par de resultados favorables para hacer historia. El primero dependía de ellos mismos: golearon 0-3 a Omán con un hat-trick de Ali Olwan. El segundo dependía de Corea del Sur, que con su victoria frente a Iraq (0-2) no solo sellaba su propia clasificación para el Mundial, sino que también le hacía un favor a Jordania.

Por ahora, aún quedan muchísimos meses por delante para llegar a la gran cita futbolística del mundo. Aun así, ya conocemos a las primeras diez selecciones clasificadas, una lista de la que forman parte desde este jueves Uzbekistán, Jordania y Corea del Sur.