¡Histórico! Cabo Verde debutará en un Mundial y ya hay 22 selecciones clasificadas

Cuenta atrás para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El 11 de junio de 2026, dentro de ocho meses, dará comienzo una cita mundialista que promete emociones fuertes y que ya va cogiendo forma con hasta 19 selecciones clasificadas, más allá de las tres anfitrionas (22).

Inmersos en el parón internacional de octubre, en SPORT hacemos repaso de las selecciones ya confirmadas y de la situación de la fase de clasificación de cada continente.

La última selección clasificada es la de Cabo Verde, que debutará por primera vez en su historia en una cita mundialista, tras lograr su billete hoy lunes 13 de octubre al derrotar por 3-0 a Eswatini.

¿Qué combinados pueden ser los siguientes en cosechar su billete para el Mundial de 2026? ¿Cuántas plazas hay todavía en juego en cada territorio?

África (CAF)

Selecciones clasificadas para el Mundial 2026: Marruecos

Túnez

Ghana

Argelia

Egipto

Cabo Verde Plazas restantes: 3 Plazas de repesca intercontinental: 1

Asia (AFC)

Selecciones clasificadas al Mundial 2026: Irán

Corea del Sur

Japón

Australia

Uzbekistán

Jordania Plazas restantes: 2 Plazas de repesca intercontinental: 1

Oceanía (OFC)

Situación en Oceanía Selección clasificada al Mundial 2026 : Nueva Zelanda Plazas restantes: Repesca Intercontinental ﻿Nueva Caledonia

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF)

Situación en la CONCACAF Selecciones clasificadas al Mundial 2026: Estados Unidos

México

Canadá Plazas restantes: 3 Plazas de repesca intercontinental: 2

Sudamérica (CONMEBOL)

Situación en Sudamérica Selecciones clasificadas al Mundial 2026: Argentina

Ecuador

Colombia

Uruguay

Brasil

Paraguay Plazas restantes: Repesca intercontinental Bolivia

Europa (UEFA)

La más compleja de todas es, sin duda, la fase de clasificación europea, con 54 selecciones luchando por 12 billetes directos y cuatro a través de una repesca propia. Son 12 los grupos que conforman la ronda clasificatoria, seis de ellos de cinco selecciones (arrancaron su andadura en marzo) y otros tantos de cuatro combinados (arrancaron su andadura en septiembre).

Selecciones como España, Francia, Portugal o Alemania iniciaron en este parón su participación tras haber disputado la fase final de la Nations League. La Roja está encuadrada en el Grupo E con Bulgaria, Georgia y Turquía.

Todavía no hay ninguna selección clasificada en una fase que se extenderá hasta noviembre de 2025. En esa fecha, los vencedores de cada uno de los 12 grupos accederán directamente al Mundial 2026, mientras que todos los segundos deberán disputar una repesca entre el 26 y el 31 de marzo de 2026 en la que también participarán los mejor clasificados de los cuatro ganadores de grupo de la UEFA Nations League 2024/2025.