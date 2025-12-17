El Mundial 2026 rompe la hucha y repartirá 727 millones de dólares en premios

El fútbol de selecciones se acerca al verano de 2026 con una cifra que marcará una época. La FIFA ha dado luz verde este miércoles al mayor paquete económico de la historia de la Copa del Mundo, 727 millones de dólares (unos 618 millones de euros) a distribuir entre las 48 selecciones que participarán en Estados Unidos, México y Canadá. El anuncio, aprobado por el Consejo en Doha en la antesala de la final de la Copa Intercontinental, llega con un mensaje claro de la máxima institución del mundo del fútbol. La organización quiere que el Mundial sea el más rentable de la historia para sus participantes.

Un premio que ya no es solo para los que llegan lejos

El desglose aprobado por el Consejo reserva la mayor parte del paquete, 655 millones, a premios por rendimiento deportivo. El campeón cobrará 50 millones de euros, el subcampeón 33, el tercero 29 y el cuarto 27. Del quinto al octavo se repartirán 19 millones; del noveno al decimosexto, 15; del 17 al 32, 11; y del 33 al 48, 9 millones.

A esa montante se suma una partida fija de 1,5 millones por selección para costes de preparación. Con ese 'sueldo', la FIFA garantiza un mínimo de 10,5 millones para cada equipo solo por competir, un giro que refuerza el argumento de que el Mundial de 48 también redistribuye más dinero hacia federaciones que, en el formato anterior, percibían un 50% menos.

Gianni Infantino lo ha enmarcado como una decisión con vocación global: "La Copa Mundial 2026 también será pionera en cuanto a su contribución financiera a la comunidad mundial del fútbol", ha afirmado presidente en el comunicado oficial.

Doha como escenario

La aprobación se ha producido en Doha, con el Consejo reunido antes de la final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo. La elección del lugar no ha sido casual. La FIFA ha querido ligar el anuncio a su agenda institucional, que mezcla competición, gobernanza y programas de desarrollo, y que en los últimos meses ha insistido en la idea de “reinvención” del calendario internacional.

En paralelo, el movimiento se interpreta también como un reflejo del músculo financiero que la FIFA prevé para el ciclo 2022-2026. El organismo espera ingresar 13.000 millones de dólares en este periodo, casi el doble que el ciclo anterior, un telón de fondo que alimenta el debate sobre cómo y para quién se reparte el dinero del fútbol.

Un fondo posconflicto y la apuesta por la cantera

El Consejo no se limitado exclusivamente al reparto del Mundial. El organismo dirigido por Infantino ha aprobado la creación de un fondo de recuperación posconflicto, abierto a contribuciones de terceros y sometido a supervisión estricta, como complemento a programas ya existentes como FIFA Forward. La medida ha enlazado con el anuncio previo en la Cumbre por la Paz de Sharm El-Sheikh, el 13 de octubre, cuando el presidente de la FIFA avanzó la intención de crear un mecanismo de apoyo para regiones afectadas por conflictos.

Además, se ha confirmado el lanzamiento de festivales sub-15 abiertos a las 211 federaciones miembros. La primera edición será masculina en 2026, la segunda femenina en 2027, y desde 2028 se invitará a todos los miembros a participar en dos competiciones separadas. Los partidos serán más cortos, en campos más pequeños, y con equipos de siete a nueve jugadores, un formato diseñado para priorizar desarrollo por encima de resultados.