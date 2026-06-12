En directo
MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo toda la actualidad del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá
Simula el Mundial 2026: desde la fase de grupos hasta el campeón
El Mundial de 2026 arrancó este 12 de junio y habrá fútbol hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT.
Marcelo, evacuado por las fuerzas de seguridad mexicanas
Marcelo, exjugador del Madrid, estuvo presente en el debut mundialista entre México y Sudáfrica y tuvo que ser escoltado por la policia al encontrarse en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad mexicanas en los aledaños del estadio Azteca.
Le piden al portero de Bolivia
Argelia y Bolivia jugaron a puerta cerrada con el objetivo de que Argentina tuviera la mínima información posible sobre ellos. Los africanos son el primer rival del cuadro de Scaloni en el Mundial. 'TyC Sports' pudieron lastrar parte de su plan al hablar con Carlos Lampe, portero boliviano, que contó al detalle cómo jugaron los Zorros del Desierto. Imperdible.
Quiñones, ídolo en México
El debut mexicano tiene nombre y apellido: Julián Quiñones. Su partido ante Sudáfrica fue sensacional. ¿Te esperabas este rendimiento?
Miroslav Koubek, entrenador de República Checa
Miroslav Koubek, seleccionador de la República Checa, lamentó este jueves que su equipo no sacara provecho de la inestabilidad de defensiva surcoreana. "Queríamos aprovechar nuestra estrategia cuando encaramos a su defensa, que tenía momentos de inestabilidad; ahí deberíamos de haber aprovechado esas ocasiones, es algo que tenemos que recordar para la siguiente", dijo el técnico en conferencia de prensa.
El menú de hoy
No está nada mal la jornada que tenemos por delante:
- 21:00h: Canadá-Bosnia Herzegovina (Grupo B)
- 04:00h: Estados Unidos-Paraguay (Grupo D)
Siempre expresado en hora española. Habrá dos ceremonias de apertura más tras la vivida ayer en Ciudad de México.
Hong Myung-bo, seleccionador de Corea
Hong Myung-bo, seleccionador de Corea del Sur, destacó este jueves la manera en que su equipo superó el nerviosismo de su debut en el Mundial para sobreponerse a la desventaja. "Jugamos bien, algo a la altura de nuestra preparación, sin embargo, me di cuenta de que los jugadores presentaban una tensión mayor a la normal, por eso me gustaría darles la enhorabuena a mis jugadores", señaló el entrenador en conferencia de prensa.
Estelar fue el partido del exugador de LaLiga Kang-in Lee, que no marcó pero sí fue clave en la remontada, como el ambiente que se vivió antes, en el Azteca, para abrir el Mundial con un partido histórico para México: al ganar 2-0 a Sudáfrica rompieron su racha de 7/7 derrotas en partidos inaugurales.
Raúl Jiménez, autor del 2-0 con un cabezazo clínico, rompió a llorar al marcar su primer gol en un Mundial. Aquí tienes todos los detalles.
Victoria de Coreaa ante República Checa
¡Muy buenos días a todos! Para los que no os quedaron fuerzas para disfrutar del Corea del Sur - República Checa, los asiáticos ganaron a los europeos por 2-1, con goles de Hwang in Beom y de Oh Hyeng-Gyu, dejando en intrascendente el de primero Krejci.
- Sale a la luz el conflicto de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid: 'Está muy decepcionado y enfadado
- La FIFA revoluciona el mercado de traspasos: ¡Todos los jugadores tendrán cláusula!
- Maribel, hermana de Rafa Nadal, sobre su infancia: 'Cuando estábamos en Manacor, vivíamos muy unidos
- Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
- Barça - La Laguna Tenerife: resultado, resumen y estadísticas del partido del play-off de la Liga Endesa
- Nuevo capítulo en la guerra entre Barça, Real Madrid y Atlético por Bernardo Silva
- ¡El Madrid, a punto de cerrar el fichaje de Bernardo Silva!
- La contradicción de Joan Garcia: el portero más valioso del Mundial 2026 no apunta a titular con España