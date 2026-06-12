Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Estelar fue el partido del exugador de LaLiga Kang-in Lee, que no marcó pero sí fue clave en la remontada, como el ambiente que se vivió antes, en el Azteca, para abrir el Mundial con un partido histórico para México: al ganar 2-0 a Sudáfrica rompieron su racha de 7/7 derrotas en partidos inaugurales.

Raúl Jiménez, autor del 2-0 con un cabezazo clínico, rompió a llorar al marcar su primer gol en un Mundial. Aquí tienes todos los detalles.