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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo toda la actualidad del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá
Simula el Mundial 2026: desde la fase de grupos hasta el campeón
El Mundial de 2026 arranca este 11 de junio y hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT.
Ilusión máxima en Cabo Verde antes de debutar ante España
España debuta el próximo día 15 de junio ante Cabo Verde y la ilusión en los Tiburones Azules es máxima. El central del equipo de Bubista, Logan Costa, lo ha dejado claro a los medios de comunicación. "No hay mejor manera de empezar el Mundial que jugar contra España. Vamos a darlo todo y va a ser un partido como los otros", aseguró.
Cannavaro: "Me dijeron que eran las reglas, pero al final el control fue solo para nosotros"
Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán, habló del exhaustivo control que le hicieron a su selección al llegar a Estados Unidos: "Me dijeron que eran las reglas, pero al final el control fue solo para nosotros", aseguró. Otra polémica más.
Exhibición de Gordon con Inglaterra
nglaterra jugó su último encuentro amistoso antes de empezar su andadura en el Mundial ante Costa Rica. Y si los culés quieren ver qué pueden esperar de su nuevo futbolista, que se vean sus 71 minutos ante los ticos. Muestra clara de lo que le dará al Barça: electricidad por banda, mucho desborde y gol.
Malas noticias para Marruecos
Sin embargo, la noticia de la mañana se ha dado en el Grupo C: Marruecos se queda sin Abde y sin Aguerd. Un mazazo importante para unos Leones del Atlas que quieren alzar la voz en el torneo.
Hoy, a las 21.00 horas, se jugará el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Curiosamente, aunque ahora en suelo mexicano, el mismo enfrentamiento que abrió el Mundial de 2010, con triunfo español.
¡Muy buenos días! Jueves 11 de junio. ¿Saben qué significa eso? Efectivamente, que empieza el Mundial.
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