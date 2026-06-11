Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Ilusión máxima en Cabo Verde antes de debutar ante España

España debuta el próximo día 15 de junio ante Cabo Verde y la ilusión en los Tiburones Azules es máxima. El central del equipo de Bubista, Logan Costa, lo ha dejado claro a los medios de comunicación. "No hay mejor manera de empezar el Mundial que jugar contra España. Vamos a darlo todo y va a ser un partido como los otros", aseguró.

Las declaraciones íntegras, aquí.