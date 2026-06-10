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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: última hora de España y todas las selecciones antes del partido inaugural, hoy en vivo
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El Mundial de 2026 arranca este 11 de junio y hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT
"No me acordaba, era muy chico"
Tras el partido, Messi habló sobre el encuentro con aníel Gudjohnsen, y admitió que le pilló por sorpresa.
"No me acordaba, él era muy chico", dijo Messi en zona mixta. "Me dijo, ¿te acuerdas de quién soy?".
"Me sorprendió en ese momento. Me acuerdo de haberlo cruzado, que que estuviera con el padre en un entrenamiento, pero era muy chico", añadió.
Messi y la imagen de la jornada: se quedó hablando con el hijo de Gudjohnsen
Lionel Messi y Eidur Gudjohnsen compartieron vestuario en el FC Barcelona entre 2006 y 2009. La imagen de la jornada de amistosos fue cuando el dorsal 22 de Islandia, Daníel Tristan Gudjohnsen, se acercó a Leo tras el amistoso entre Islandia y Argentina. Era el hijo de Eidur. Las cámaras captaron el momento en el que Daníel Tristan se lo dijo y Messi se sorprendía al saberlo.
Cuando Eidur Gudjohnsen celebraba los goles de Messi sobre el césped del Camp Nou, su hijo Daníel era apenas un bebé de meses, ya que nació en marzo de 2006. Curiosamente, el menor de la saga se crió en España y pasó por las canteras del Barça y del Real Madrid antes de firmar por su club actual, el Malmö FF sueco.
¿Qué te has perdido esta noche?
Leo Messi ha liderado a Argentina en su puesta a punto mientras Arabia Saudí confirma que llega lista para competir.
Además, Irak y Venezuela jugaron el encuentro bizarro de la madrugada. Los asiáticos cayeron por 0-2, cuando precisamente son ellos los mundialistas y no los sudamericanos.
Lee todos los detalles en la pieza de nuestro compañero Toni Munar.
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