Mundial 2026, en directo: última hora de España y todas las selecciones antes del partido inaugural, hoy en vivo

"No me acordaba, era muy chico"

Tras el partido, Messi habló sobre el encuentro con aníel Gudjohnsen, y admitió que le pilló por sorpresa.

"No me acordaba, él era muy chico", dijo Messi en zona mixta. "Me dijo, ¿te acuerdas de quién soy?".

"Me sorprendió en ese momento. Me acuerdo de haberlo cruzado, que que estuviera con el padre en un entrenamiento, pero era muy chico", añadió.