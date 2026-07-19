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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así está el cuadro del Mundial 2026: cruces, resultados y rival de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. Tras la victoria de España sobre Francia, Argentina se cargó a Inglaterra y jugará la gran final. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo y todas las reacciones.
Como es habitual, algunos seguidores son capaces de hacer cualquier locura para conseguir una entrada. Uno de ellos, argentino, lo detalló a la pefección en 'TyC Sports'.
"Faltando menos de 24 horas todavía no tenog entrada. Tengo las 6 tarjetas que tengo explotadas, pero tengo la salvación, que es mi vieja, que pidió un adelanto del límite, de unos 9.500 dólares, que es lo que sale la entrada de la categoría 3. Al volver tendré que vender mi auto al mejor precio que pueda", menciona.
¡Buenos días! ¿Cómo van esos nervios? Esta noche, a partir de las 21:00 horas, España y Argentina disputarán la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva York. Un choque impresionante que nadie se quiere perder.
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