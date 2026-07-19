Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo

Como es habitual, algunos seguidores son capaces de hacer cualquier locura para conseguir una entrada. Uno de ellos, argentino, lo detalló a la pefección en 'TyC Sports'.

"Faltando menos de 24 horas todavía no tenog entrada. Tengo las 6 tarjetas que tengo explotadas, pero tengo la salvación, que es mi vieja, que pidió un adelanto del límite, de unos 9.500 dólares, que es lo que sale la entrada de la categoría 3. Al volver tendré que vender mi auto al mejor precio que pueda", menciona.