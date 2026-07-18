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MUNDIAL 2026

Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Así está el cuadro del Mundial 2026: cruces, resultados y rival de España

Dibu Martínez, uno de los guardametas más carismáticos del mundo

Dibu Martínez, uno de los guardametas más carismáticos del mundo / EFE

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Àlex Calaff

Àlex Calaff

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. Tras la victoria de España sobre Francia, Argentina se cargó a Inglaterra y jugará la gran final. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo y todas las reacciones.

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