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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así está el cuadro del Mundial 2026: cruces, resultados y rival de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. Tras la victoria de España sobre Francia, Argentina se cargó a Inglaterra y jugará la gran final. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo y todas las reacciones.
Messi, sobre la foto con Lamine Yamal
Otro de los protagonistas de la presentación de la final del Mundial fue Leo Messi. El argentino no dudó en hablar de la foto del momento, la que realizó SPORT en colaboración con UNICEF y el Fútbol Club Barcelona en 2007, y la que él mismo protgaoniza junto a Lamine Yamal.
"Lamine está bien para jugar"
En la rueda de prensa, el seleccionador de Haro tranquilizó al mundo con Lamine: "Está bien para jugar", aseguró. Todas las declaraciones, aquí.
Uno de los protagonistas de la final que habló fue Luis de la Fuente, quien atendió a SPORT en una entrevista que realizó nuestro enviado especial en Nueva York, Jordi Gil.
¡Buenos días! Cada vez queda menos para que se dispute la final del Mundial entre España y Argentina. Para abrir boca, tendremos el Francia - Inglaterra de esta noche, a partir de las 23.00 horas, en la disputa por el tercer puesto.
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