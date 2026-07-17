En directo
MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así está el cuadro del Mundial 2026: cruces, resultados y rival de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. Tras la victoria de España sobre Francia, Argentina se cargó a Inglaterra y jugará la gran final. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo y todas las reacciones.
Salida turbulenta de Argentina
Argentina sufrió un imprevisto durante su traslado a Nueva York, donde el domingo disputará la final del Mundial. La selección tenía previsto abandonar Atlanta el jueves por la tarde, pero una tormenta eléctrica obligó a retrasar el vuelo durante varias horas. Después de esperar la autorización de las autoridades, la delegación albiceleste pudo finalmente despegar y llegó a su destino ya entrada la noche.
La roja de Vincic a Camavinga que recuerdan todos los madridistas
El esloveno Vincic será el encargado de dirigir la final del Mundial entre España y Argentina. Un partido soñado para cualquier árbitro, pero que también estará cargado de tensión.
Curiosamente, los aficionados españoles tienen recuerdos muy cercanos de Vincic, quien fue el encargado de dirigir el Bayern Múnich - Real Madrid, partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, en el que los bávaros se impusieron por 4-3.
En aquel encuentro, protagonizó una gran polémica al expulsar a Eduardo Camavinga en el minuto 86 por recibir la segunda tarjeta amarilla al desplazar un balón.
Iturralde González comentó lo siguiente sobre la decisión: "A este nivel no, hombre... Primero hace una falta, pero luego le enseña la amarilla por llevarse el balón. Camavinga no debe hacer eso, pero a este nivel no se puede amonestar a alguien por algo así. Si te llevas el balón, reglamentariamente, puedes amonestar. Pero aquí entra el sentido común, a este nivel no puedes dejar a alguien con diez por eso. Seguro que se lo van a decir en algún momento. Han sido cuatro metros de nada... Pero Camavinga no lo debe hacer, eso también es verdad".
¿Estará a la altura de una final del Mundial?
Vincic, el árbitro de la final
¡Buenos días! Ya conocemos al encargado de impartir justicia en la final del Mundial. Será el esloveno Slavko Vincic. Todos los detalles, aquí.
- La aplaudida reflexión de Erling Haaland: 'Los hombres tenemos la obligación de redistribuir ese trabajo de cuidados que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres
- ¡La FIFA rompe las normas para la final del Mundial: habrá un descanso inaudito de 30 minutos que no favorece a España!
- Mbappé, contundente tras la derrota: 'Hay una enorme decepción. El fútbol no espera a nadie
- El Barça respira: todo resuelto Ter Stegen-Ajax y viaje inminente
- Inglaterra - Argentina: resumen, resultado y goles de la semifinal del Mundial
- Laporte y Cuti Romero, bazas del Barça para reforzar el central
- Palo de Kane a Tuchel: 'Estoy destrozado. A este nivel, no es suficiente
- Bellingham lo vio venir: Tuchel acabó destripando a Inglaterra