Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo

La roja de Vincic a Camavinga que recuerdan todos los madridistas

El esloveno Vincic será el encargado de dirigir la final del Mundial entre España y Argentina. Un partido soñado para cualquier árbitro, pero que también estará cargado de tensión.

Curiosamente, los aficionados españoles tienen recuerdos muy cercanos de Vincic, quien fue el encargado de dirigir el Bayern Múnich - Real Madrid, partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, en el que los bávaros se impusieron por 4-3.

En aquel encuentro, protagonizó una gran polémica al expulsar a Eduardo Camavinga en el minuto 86 por recibir la segunda tarjeta amarilla al desplazar un balón.

Iturralde González comentó lo siguiente sobre la decisión: "A este nivel no, hombre... Primero hace una falta, pero luego le enseña la amarilla por llevarse el balón. Camavinga no debe hacer eso, pero a este nivel no se puede amonestar a alguien por algo así. Si te llevas el balón, reglamentariamente, puedes amonestar. Pero aquí entra el sentido común, a este nivel no puedes dejar a alguien con diez por eso. Seguro que se lo van a decir en algún momento. Han sido cuatro metros de nada... Pero Camavinga no lo debe hacer, eso también es verdad".

¿Estará a la altura de una final del Mundial?