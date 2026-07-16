Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo

Insólito hallazgo tras el Inglaterra - Argentina

Tras la victoria de Argentina, Lionel Messi y varios jugadores de la Albiceleste encontraron en el campo la botella de agua que había utilizado el arquero inglés Jordan Pickford.

El recipiente, que quedó olvidado sobre el césped luego de la derrota de Inglaterra antes de que el encuentro se definiera desde el punto penal, contenía anotaciones con información sobre los posibles ejecutores argentinos.