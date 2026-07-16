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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así está el cuadro del Mundial 2026: cruces, resultados y rival de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. Tras la victoria de España sobre Francia, Argentina se cargó a Inglaterra y jugará la gran final. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo y todas las reacciones.
Owen carga contra Inglaterra
“Mira a España con un 1-0 anoche. Eso es coraje. Eso es valentía. Y luego mira a Inglaterra con un 1-0. ¿Cuál es la diferencia? Somos un equipo mejor que Argentina, no tengo ninguna duda en mi mente. Pero merecimos que nos derrotaran al final. De hecho, podría haber sido un 4-1. Sacar a 3 defensas con un 1-0 de ventaja. ¿Qué mensaje envía eso? Hasta que entendamos que el coraje y la valentía consisten en controlar la posesión bajo presión y no en despejar o cabecear el balón 40 yardas por el campo, este siempre será el resultado final”.
'Cuti' Romero responde a Neville
Cristian 'Cuti' Romero respondió con dureza a las críticas recibidas desde Inglaterra tras la eliminación frente a Argentina en el Mundial 2026. El zaguero cuestionó los comentarios de Gary Neville que lo calificó de "estúpido" y aseguró que "lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido".
Insólito hallazgo tras el Inglaterra - Argentina
Tras la victoria de Argentina, Lionel Messi y varios jugadores de la Albiceleste encontraron en el campo la botella de agua que había utilizado el arquero inglés Jordan Pickford.
El recipiente, que quedó olvidado sobre el césped luego de la derrota de Inglaterra antes de que el encuentro se definiera desde el punto penal, contenía anotaciones con información sobre los posibles ejecutores argentinos.
'No' de Alemania a Infantino
Más lío en el Mundial. La Asociación de Fútbol Alemana se ha negado a firmar una carta de apoyo a Gianni Infantino para que ocupe otro mandato como Presidente de la FIFA.
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