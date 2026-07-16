Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inglaterra - ArgentinaPolémica Inglaterra - ArgentinaFinalissima España y ArgentinaFinal Mundial descansoFinal Mundial 2026Tercer y cuarto puesto Mundial 2026Árbitro Inglaterra - ArgentinaErling HaalandMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialOlise Real MadridFecha regreso AlcarazMundial 2026 hoyClasificación Tour de Francia hoyEtapa 12 Tour de FranciaTour de Francia hoyLaporteMensaje LamineMarruecosAubameyangMáximos goleadores EspañaMercado de fichajesMaratonianoJordi BenlliureAleksandre TopuriaHermano LamineManuelaCareo Velada del Año IbaiParches MundialPartidos gratis MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialRockstar GTABarçaOutdoorGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Así está el cuadro del Mundial 2026: cruces, resultados y rival de España

Cristian Romero, en acción contra Inglaterra

Cristian Romero, en acción contra Inglaterra / RONALD WITTEK

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marc Gázquez

Marc Gázquez

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. Tras la victoria de España sobre Francia, Argentina se cargó a Inglaterra y jugará la gran final. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo y todas las reacciones.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL