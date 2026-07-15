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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así está el cuadro del Mundial 2026 en semifinales: cruces, resultados y rival de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. Tras la victoria de España sobre Francia, Inglaterra y Argentina se juegan esta noche el otro billete para la final. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo y todas las reacciones.
El mensaje de Mbappé
Mbappé no escondió su decepción tras la eliminación de Francia frente a España en las semifinales del Mundial y realizó una dura autocrítica. El capitán francés admitió que su selección no estuvo "a la altura" ni táctica ni técnicamente, reconoció que España impuso su plan de juego y explicó que los errores en la presión y en la circulación del balón facilitaron el dominio de Rodri y Fabián Ruiz. Además, confesó el enorme golpe que supone quedarse fuera de la final: "Hay una enorme decepción, no puedo expresarlo con palabras", aunque aseguró que el equipo deberá recuperarse para afrontar el partido por el tercer puesto.
“El día de Francia, sólo se oyeron ‘olés”
La prensa francesa no ocultó su frustración tras la derrota ante España. Pero también medios de comunicación de todo el mundo reaccionaron a la espectacular victoria de la Roja. En Portugal, por ejemplo, A Bola titulaba sobre el partido que "El día de Francia, sólo se oyeron ‘olés”. "España extingue las estrellas y alcanza el cielo. Luis de la Fuente orquestó con maestría una estrategia impecable que neutralizó a Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola y compañía”, sentenciaron.
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