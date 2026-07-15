Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo

El mensaje de Mbappé

Mbappé no escondió su decepción tras la eliminación de Francia frente a España en las semifinales del Mundial y realizó una dura autocrítica. El capitán francés admitió que su selección no estuvo "a la altura" ni táctica ni técnicamente, reconoció que España impuso su plan de juego y explicó que los errores en la presión y en la circulación del balón facilitaron el dominio de Rodri y Fabián Ruiz. Además, confesó el enorme golpe que supone quedarse fuera de la final: "Hay una enorme decepción, no puedo expresarlo con palabras", aunque aseguró que el equipo deberá recuperarse para afrontar el partido por el tercer puesto.