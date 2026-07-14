Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo

El mensaje de Lula en Brasil

“Le envié un mensaje a Ancelotti, técnico de la Selección Brasileña. Aquella que fue con un montón de gente y regresó sola. Casi no había nadie para regresar en el avión de la Selección, gente, qué vergüenza. Solo regresó un jugador en el avión, gente, el resto se quedó todo por allá. Si hubiéramos ganado (la Copa), todo el mundo estaría bailando aquí".

“El chico hizo un robot agresivo, parecía Mbappé, parecía Haaland. El robot lanza la pelota para arriba. Le dije a Ancelotti: si quieres contratar, contrata a ese robot, porque él va a hacer que Brasil gane la Copa del Mundo”.