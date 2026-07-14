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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así está el cuadro del Mundial 2026 en semifinales: cruces, resultados y rival de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. El cuadro de semifinales ya ha quedado definido y la Copa del Mundo nos depara hoy un Francia-España y mañana un Inglaterra-Argentina. Casi nada. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo y todas las reacciones.
El mensaje de Lula en Brasil
“Le envié un mensaje a Ancelotti, técnico de la Selección Brasileña. Aquella que fue con un montón de gente y regresó sola. Casi no había nadie para regresar en el avión de la Selección, gente, qué vergüenza. Solo regresó un jugador en el avión, gente, el resto se quedó todo por allá. Si hubiéramos ganado (la Copa), todo el mundo estaría bailando aquí".
“El chico hizo un robot agresivo, parecía Mbappé, parecía Haaland. El robot lanza la pelota para arriba. Le dije a Ancelotti: si quieres contratar, contrata a ese robot, porque él va a hacer que Brasil gane la Copa del Mundo”.
El día de Lamine
Lamine Yamal demostró en la rueda de prensa previa al partido estar muy motivado para enfrentarse a Francia: "Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, por lo que no tenéis que esperar nada de mí. Pero espero que sea un gran día".
La gran duda de España
España se mide esta noche a Francia en una semifinal histórica con la gran duda en el centro del campo. ¿Repetirá Fabián como ante Bélgica o será turno de Pedri otra vez?
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