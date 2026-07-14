Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lamine YamalMontjuïcFerran TorresAbuela LamineKoundePogacarPuyolEtapa 10 Tour de FranciaClasificación Tour de Francia hoyCuadro MundialGonzalo BernardosAlfonso MuñozMariano RajoyLuis de la FuenteNorman FosterRafa NadalCuándo juega España FranciaFinal Mundial 2026Partidos gratis MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialOutdoorGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

Mundial 2026, en directo: reacciones, noticias y última hora de Argentina, Inglaterra, Francia y España en la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Así está el cuadro del Mundial 2026 en semifinales: cruces, resultados y rival de España

Fabián dejó su puesto a Pedri en el segundo tiempo del España-Bélgica

Fabián dejó su puesto a Pedri en el segundo tiempo del España-Bélgica / SCOTT STRAZZANTE / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marc Gázquez

Marc Gázquez

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 encara su recta final. El cuadro de semifinales ya ha quedado definido y la Copa del Mundo nos depara hoy un Francia-España y mañana un Inglaterra-Argentina. Casi nada. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo y todas las reacciones.

Actualizar

TEMAS

Añádenos en Google