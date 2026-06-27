Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

DIMITE STEVE CLARKE

A Escocia no le alcanzó para colarse entre las ocho mejores terceras y, por tanto, dijo adiós al Mundial. Su seleccionador, Steve Clarke, dimitió media hora después de conocer que 'The Tartan Army' no jugará los dieciseisavos.

Así, el seleccionador nacional más exitoso del país pone fin a siete años al frente de la selección. Llevó a Escocia a su primer Mundial en 28 años, tras dos clasificaciones consecutivas para la Eurocopa, y comenzó la campaña con una victoria por 1-0 contra Haití. Las derrotas ante Marruecos y Brasil relegaron a Escocia al tercer puesto del grupo y a la eliminación del torneo.

En una carta abierta a los aficionados, Steve Clarke expresó su orgullo por los logros del equipo durante su mandato:

"La parte más emotiva de esta despedida es para mis jugadores, sin los cuales no habríamos tenido ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019 hasta ahora. Se merecen todos los elogios y la admiración que reciben, y fue un verdadero honor ser su entrenador. Gracias por haberme invitado y mucha suerte a mi sucesor".