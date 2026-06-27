Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

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DIMITE STEVE CLARKE
A Escocia no le alcanzó para colarse entre las ocho mejores terceras y, por tanto, dijo adiós al Mundial. Su seleccionador, Steve Clarke, dimitió media hora después de conocer que 'The Tartan Army' no jugará los dieciseisavos.
Así, el seleccionador nacional más exitoso del país pone fin a siete años al frente de la selección. Llevó a Escocia a su primer Mundial en 28 años, tras dos clasificaciones consecutivas para la Eurocopa, y comenzó la campaña con una victoria por 1-0 contra Haití. Las derrotas ante Marruecos y Brasil relegaron a Escocia al tercer puesto del grupo y a la eliminación del torneo.
En una carta abierta a los aficionados, Steve Clarke expresó su orgullo por los logros del equipo durante su mandato:
"La parte más emotiva de esta despedida es para mis jugadores, sin los cuales no habríamos tenido ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019 hasta ahora. Se merecen todos los elogios y la admiración que reciben, y fue un verdadero honor ser su entrenador. Gracias por haberme invitado y mucha suerte a mi sucesor".
SE RINDEN A JUDE
Jude Bellingham está en su elemento. Se llevó su segundo MVP frente a Panamá tras anotar y asistir a Kane en el triunfo de los 'Three Lions' para amarrar la primera plaza del Grupo L. Y, aunque él mismo diga que "no sé si este Bellingham es el mejor de la temporada", fueron varios los exfutbolistas que se rindieron a su partido.
Roy Keane: "El talento te hace destacar, pero la humildad te hace ganar respeto. Bellingham no busca premios individuales, busca victorias para Inglaterra. Esa es la mentalidad que todo joven futbolista debería admirar. Los mejores jugadores dejan que su fútbol hable por sí solo, y eso es exactamente lo que ha hecho Jude. Dos actuaciones consecutivas como MVP manteniendo los pies en la tierra lo dicen todo sobre su carácter. Inglaterra ha encontrado algo más que un centrocampista de clase mundial: ha encontrado un líder. Jugadores con este nivel de calidad y humildad no se ven muy a menudo, y por eso el vestuario lo seguirá a donde sea".
Gary Neville: "Bellingham es el único jugador que parece estar en forma, fresco, ágil y dinámico. Ha jugado al nivel que cabría esperar. El resto va a tener que alcanzar su nivel y forma muy rápidamente. La forma en que Jude mantuvo el control, la vista fija en el balón y la técnica para definir es absolutamente brillante".
Daniel Sturridge: "Jude Bellingham ha sido el mejor jugador de Inglaterra en este torneo. Cada vez que Inglaterra ha necesitado un momento decisivo, ha parecido el jugador con más probabilidades de proporcionarlo. Goles, asistencias, entradas, responsabilidad… lo ha hecho todo. Clase mundial".
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