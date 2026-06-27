Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carrera MotoGPCarrera F1BezzecchiJosué CaicedoCuadro MundialCatalunya - Gran BretañaNico Williams Yeremy PinoPróximo partido EspañaSalinasKilian JornetMercado Fichajes hoyMundial directoGales - EspañaBandera EspañaCoeficientes reductoresJubiladosXabi AlonsoClasificación Terceros MundialEliminados MundialCuándo pelea McGregorEspaña - AustriaMáximos goleadores EspañaGrand Départ Tour BarcelonaGoleadores Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Noticias BarçaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue en directo toda la actualidad del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Simula el Mundial 2026: desde la fase de grupos hasta el campeón

La alineación de España contra Uruguay: este es el once elegido por Luis de La Fuente para el tercer partido del Mundial 2026

La alineación de España contra Uruguay: este es el once elegido por Luis de La Fuente para el tercer partido del Mundial 2026

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

El Mundial de 2026 no para y habrá fútbol hasta el 19 de julio. Sigue toda la actualidad mundialista en SPORT.

Actualizar

DIMITE STEVE CLARKE

A Escocia no le alcanzó para colarse entre las ocho mejores terceras y, por tanto, dijo adiós al Mundial. Su seleccionador, Steve Clarke, dimitió media hora después de conocer que 'The Tartan Army' no jugará los dieciseisavos.

Así, el seleccionador nacional más exitoso del país pone fin a siete años al frente de la selección. Llevó a Escocia a su primer Mundial en 28 años, tras dos clasificaciones consecutivas para la Eurocopa, y comenzó la campaña con una victoria por 1-0 contra Haití. Las derrotas ante Marruecos y Brasil relegaron a Escocia al tercer puesto del grupo y a la eliminación del torneo.

En una carta abierta a los aficionados, Steve Clarke expresó su orgullo por los logros del equipo durante su mandato:

"La parte más emotiva de esta despedida es para mis jugadores, sin los cuales no habríamos tenido ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019 hasta ahora. Se merecen todos los elogios y la admiración que reciben, y fue un verdadero honor ser su entrenador. Gracias por haberme invitado y mucha suerte a mi sucesor".

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL