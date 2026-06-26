Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

ESPAÑA NO PUEDE SUSTITUIR A NICO NI A YEREMY

Ojo a esto: el reglamento de la FIFA impide que Luis de la Fuente pueda llamar a otros jugadores para sustituir a Nico Williams y a Yeremy Pino. Solo puede hacerse hasta 24 horas antes del debut. El navarro y el canario salieron lesionados del partido ante Uruguay y podrían haber dicho adiós al Mundial.

De la Fuente explicó en rueda de prensa que "hay que esperar" y que las molestias "pueden ser una sobrecarga o fatiga", pero la realidad es que el extremo del Athletic abandonó el Estadio Akron de Guadalajara visiblemente cojo y cabizbajo. Según la 'Cadena SER', las sensaciones son malas.

El del Crystal Palace sufrió una caída en un lance del juego y se lastimó la clavícula. Las primeras exploraciones en el vestuario tras el encuentro apuntan a que Yeremy tiene la clávicula rota. Se le vio salir del estadio con cabestrillo. "Mañana se le van a hacer una pruebas. El hombre está sufriendo mucho y es tremendo el esfuerzo que ha hecho por aguantar el final del partido, ha sido una heroicidad, estoy muy agradecido y sus compañeros más", expresó el seleccionador riojano.