Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

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"NO TENÍA NINGUNA DUDA CON MBAPPÉ"
Daniel Riolo, periodista de 'RMC Sport', se deshizo en elogios hacia Kylian Mbappé en el programa 'After Foot RMC': "Veo a Mbappé totalmente realizado. No tenía ninguna duda de que triunfaría en este Mundial. Llevaba esta misión en mente desde que terminó la temporada del Real Madrid. Es un Kylian Mbappé magnífico. Tengo la certeza de que va a destacar en este Mundial. Estaba convencido de que iba a triunfar en este Mundial. Es su misión, se comunica mucho con los demás y hace todo lo posible para que el equipo esté en las mejores condiciones posibles".
El '10' suma cuatro dianas y dos asistencias en la Copa del Mundo. Acumula 16 goles mundialista con sus sendos dobletes a Senegal e Irak. Está a dos de Leo Messi, quien tras los partidos disputados frente a Argelia y Austria, alcanzó los 18 tantos y se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos. El rosarino superó la marca de 16 dianas que ostentaba el alemán Miroslav Klose.
ESPAÑA NO PUEDE SUSTITUIR A NICO NI A YEREMY
Ojo a esto: el reglamento de la FIFA impide que Luis de la Fuente pueda llamar a otros jugadores para sustituir a Nico Williams y a Yeremy Pino. Solo puede hacerse hasta 24 horas antes del debut. El navarro y el canario salieron lesionados del partido ante Uruguay y podrían haber dicho adiós al Mundial.
De la Fuente explicó en rueda de prensa que "hay que esperar" y que las molestias "pueden ser una sobrecarga o fatiga", pero la realidad es que el extremo del Athletic abandonó el Estadio Akron de Guadalajara visiblemente cojo y cabizbajo. Según la 'Cadena SER', las sensaciones son malas.
El del Crystal Palace sufrió una caída en un lance del juego y se lastimó la clavícula. Las primeras exploraciones en el vestuario tras el encuentro apuntan a que Yeremy tiene la clávicula rota. Se le vio salir del estadio con cabestrillo. "Mañana se le van a hacer una pruebas. El hombre está sufriendo mucho y es tremendo el esfuerzo que ha hecho por aguantar el final del partido, ha sido una heroicidad, estoy muy agradecido y sus compañeros más", expresó el seleccionador riojano.
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