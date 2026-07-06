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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Después de la apasionante jornada del domingo con la eliminación de Brasil y el sufrimiento de Inglaterra, arranca una nueva semana con el plato fuerte de los octavos de final. España se enfrenta esta noche a Portugal con el objetivo de confirmar su favoritismo. Por otro lado, Estados Unidos y Bélgica se verán las caras de madrugada. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.
Herdenson dio el susto
Tal fue el sufrimiento inglés, con uno menos desde el 54' y asediado durante varios tramos por un combinado mexicano que se dejó el alma, que las celebraciones fueron por todo lo alto. El centrocampista Jordan Henderson sufrió incluso una aparatosa caída cuando intentaba saltar una valla publicitaria durante el festejo de los jugadores de la selección inglesa con los hinchas. Mientras los jugadores gritaban arengas, saltaban y bailaban, el exjugador del Liverpool perdió el equilibrio cuando buscaba superar una anuncio y ante el impacto quedó la sensación de que se hubiera lesionado.
Sufrimiento agónico de Inglaterra
Si bien el Noruega-Brasil eclipsa gran parte de lo que suceda en octavos, esta madrugada también se disputó un auténtico partido -quizás el mejor en lo que llevamos de Mundial- que a punto estuvo de dejarnos otra sorpresa. Inglaterra sudó sangre para derrotar a México en el Azteca, pero los de Tuchel ya están en cuartos gracias a Bellingham.
Más polémica
Los dos goles de Haaland han hecho muchísimo daño. La prensa canarinha arremetió contra el juego del equipo de Ancelotti y subrayó los récords negativos que dejó la eliminación frente a Noruega. "Equipo pequeño y cobarde", "esperpéntico" y "fracaso de Ancelotti" son algunos de los titulares de la prensa brasileña hoy. Más detalles AQUÍ.
El gran debate
Es el gran debate ahora mismo en Brasil. ¿Seguirá Ancelotti en el cargo tras la debacle? El técnico italiano tiene contrato hasta 2030 tras renovar hace pocas semanas, pero nadie se atreve a asegurar que seguirá en el banquillo. Por mucho que esté blindado por la CBF, sale muy señalado tras la prematura eliminación de la Seleçao.
Brasil, eliminada
Fue la gran bomba de los octavos de final. La pentacampeona del Mundo, eliminada. Brasil cayó anoche frente a Noruega con dos goles de Haaland que sacaron a relucir todas las carencias de los de Ancelotti, fuertemente criticado en Brasil.
Dimite Queiroz
Pero antes, destacar que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se cobra una nueva víctima en los banquillos. Carlos Queiroz ha presentado su dimisión como seleccionador de Ghana, en el que fue su quinto Mundial. Tan solo duró 11 semanas al cargo de las Estrellas Negras, eliminadas en dieciseisavos por Colombia.
¡Muy buenos días! Bienvenidos a una nueva y apasionante jornada mundialista con dos principales puntos de análisis. La eliminación de Brasil a manos de Noruega traerá cola en un lunes en el que aparece en escena el plato fuerte de los octavos de final: Portugal-España. ¡Arrancamos con la última hora!
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