Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Herdenson dio el susto

Tal fue el sufrimiento inglés, con uno menos desde el 54' y asediado durante varios tramos por un combinado mexicano que se dejó el alma, que las celebraciones fueron por todo lo alto. El centrocampista Jordan Henderson sufrió incluso una aparatosa caída cuando intentaba saltar una valla publicitaria durante el festejo de los jugadores de la selección inglesa con los hinchas. Mientras los jugadores gritaban arengas, saltaban y bailaban, el exjugador del Liverpool perdió el equilibrio cuando buscaba superar una anuncio y ante el impacto quedó la sensación de que se hubiera lesionado.