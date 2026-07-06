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MUNDIAL 2026

Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España

Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana, vive su quinto Mundial

Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana, vive su quinto Mundial / EFE

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Marc Marín

Marc Marín

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Después de la apasionante jornada del domingo con la eliminación de Brasil y el sufrimiento de Inglaterra, arranca una nueva semana con el plato fuerte de los octavos de final. España se enfrenta esta noche a Portugal con el objetivo de confirmar su favoritismo. Por otro lado, Estados Unidos y Bélgica se verán las caras de madrugada. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.

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