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MUNDIAL 2026

Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España

Nuno Mendes, clave en Portugal

Nuno Mendes, clave en Portugal / MIGUEL A. LOPES

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Àlex Calaff

Àlex Calaff

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Después de la apasionante jornada de este jueves, en la que España ganó cómodamente a Austria y Portugal de forma polémica a Croacia, hoy es el turno de Argentina, que se verá las caras contra la sorprendente Cabo Verde, y el de Colombia, que juega esta madrugada frente a Ghana. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.

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