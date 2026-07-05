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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Después de la apasionante jornada de este jueves, en la que España ganó cómodamente a Austria y Portugal de forma polémica a Croacia, hoy es el turno de Argentina, que se verá las caras contra la sorprendente Cabo Verde, y el de Colombia, que juega esta madrugada frente a Ghana. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.
El menú de hoy es apetecible.
- 22:00H: Brasil-Noruega
- 02:00H: México-Inglaterra
En el otro duelo, Francia se llevó de penalti una verdadera batalla ante Paraguay. Mbappé fue el único que pudo echar abajo el muro de Alfaro a través de un lanzamiento desde los once metros que sacó Doué después de volver loca a la defensa Albirroja. Un encuentro caliente, con mucha'arte oscura', pero que el equipo de Deschamps supo gestionar.
Marruecos eliminó a Canadá en un partido que no controlaron, pero que cerraron con un contundente 0-3 gracias a la inspiración de Azzedine Ounahi y al definitivo tanto de Soufiane Rahimi. Eso sí, el coste del billete puede ser más caro de lo preferible: Ismael Saibari se retiró del duelo lesionado.
¡Buenos días! Ya tenemos dos equipos en cuartos de final: Marruecos y Francia. Qué siga la fiesta.
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