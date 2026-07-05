Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Después de la apasionante jornada de este jueves, en la que España ganó cómodamente a Austria y Portugal de forma polémica a Croacia, hoy es el turno de Argentina, que se verá las caras contra la sorprendente Cabo Verde, y el de Colombia, que juega esta madrugada frente a Ghana. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.

El menú de hoy es apetecible. 22:00H: Brasil-Noruega

02:00H: México-Inglaterra

En el otro duelo, Francia se llevó de penalti una verdadera batalla ante Paraguay. Mbappé fue el único que pudo echar abajo el muro de Alfaro a través de un lanzamiento desde los once metros que sacó Doué después de volver loca a la defensa Albirroja. Un encuentro caliente, con mucha'arte oscura', pero que el equipo de Deschamps supo gestionar.

Marruecos eliminó a Canadá en un partido que no controlaron, pero que cerraron con un contundente 0-3 gracias a la inspiración de Azzedine Ounahi y al definitivo tanto de Soufiane Rahimi. Eso sí, el coste del billete puede ser más caro de lo preferible: Ismael Saibari se retiró del duelo lesionado. Azzedine Ounahi celebra su gol contra Canadá / EFE