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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Después de la apasionante jornada de este jueves, en la que España ganó cómodamente a Austria y Portugal de forma polémica a Croacia, hoy es el turno de Argentina, que se verá las caras contra la sorprendente Cabo Verde, y el de Colombia, que juega esta madrugada frente a Ghana. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.
Rashford, claro sobre su futuro
Preguntado sobre su futuro, fue tajante: "Vivo el momento. Fui muy claro con todos los implicados antes del Mundial: quería que estuviera resuelto antes; si no lo estaba, no me ocuparía de ello hasta después. Quiero estar plenamente presente en este momento. Estamos luchando por algo muy especial, no tengo energía para dedicarle a eso", aseguró.
Y en esto está centrado Rashford: en ser importante para Inglaterra ante México, en unos octavos de final que han dado mucho de qué hablar antes de que ruede el balón en el Estadio Azteca. Los ingleses saben que será un partido duro, en casa del anfitrión y con condicionantes importantes como la altitud de la Ciudad de México, a la que no están del todo habituados.
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La imagen de la jornada
Surrealista, pero efectivo. La imagen de la jornada la dejó Egipto en la previa de los penaltis ante Australia. Popovic cambió su portero, sacó a Beach para introducir al experimentado Ryan, quien pasó por LaLiga, y posee un mejor promedio en lo que a penaltis se refiere.
El cuerpo técnico de Egipto tuvo que reaccionar rápido, ya que habían preparado la tanda con Beach bajo palos. Fue entonces cuando las cámaras captaron la insólita escena: los jugadores egipcios, en corrillo, mirando una tablet en la que aparece un partido del Real Madrid .
Mbappé celebra un gol ante el Levante, en el Santiago Bernabéu. Fue de penalti, con el australiano bajo palos. Es decir, el cuerpo técnico de Egipto mostró a sus jugadores, sobre el césped y a última hora, varios penaltis recientes lanzados a Ryan. Les fue bien, ya que no paró ni uno.
Viagra, la solución de Inglaterra a la altitud de México
La altura de la Ciudad de México puede ser clave en el México-Inglaterra de octavos de final del Mundial 2026. Una situación que preocupa en tierras británicas y a la que han buscado soluciones de todo tipo.
En las últimas horas, se ha viralizado en el Reino Unido una posible arma secret que no infrige ninguna norma: la Viagra, medicamento cuyo principio activo es el sildenafil. Podría ser utilizado legalmente por futbolistas, ya que no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje, WADA.
En términos simples, ayuda a relajar ciertos vasos sanguíneos, especialmente en la circulación pulmonar. Por eso se ha estudiado en altura: podría reducir la presión pulmonar, mejorar el intercambio de gases y facilitar la entrega de oxígeno durante el ejercicio.
Argentina y Colombia, a octavos
Esta noche, Argentina eliminó a Cabo Verde después de una genialidad de Messi y una prórroga y Colombia consiguió su billete a los octavos con poco brillo ante Ghana (1-0). Antes, Egipto superó a Australia en la tanda de penaltis.
¡Buenos días! Arrancamos con un nuevo día de Mundial.
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