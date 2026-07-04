Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialPartidos Mundial hoyCortes de tráfico Barcelona Tour de FranciaConductoresAltas y bajas BarcelonaOyarzabalPau CapellHarry KaneMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaEspaña - PortugalMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Alemania - EspañaManuelLamine YamalGonzalo BernardosVictor ValdesPedro PorroLey de Propiedad HorizontalEtapas Tour de FranciaCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España

Los goles de Kane desatan la locura en Londres

Los goles de Kane desatan la locura en Londres / Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Àlex Calaff

Àlex Calaff

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Después de la apasionante jornada de este jueves, en la que España ganó cómodamente a Austria y Portugal de forma polémica a Croacia, hoy es el turno de Argentina, que se verá las caras contra la sorprendente Cabo Verde, y el de Colombia, que juega esta madrugada frente a Ghana. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL