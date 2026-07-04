Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Rashford, claro sobre su futuro

Preguntado sobre su futuro, fue tajante: "Vivo el momento. Fui muy claro con todos los implicados antes del Mundial: quería que estuviera resuelto antes; si no lo estaba, no me ocuparía de ello hasta después. Quiero estar plenamente presente en este momento. Estamos luchando por algo muy especial, no tengo energía para dedicarle a eso", aseguró.

Y en esto está centrado Rashford: en ser importante para Inglaterra ante México, en unos octavos de final que han dado mucho de qué hablar antes de que ruede el balón en el Estadio Azteca. Los ingleses saben que será un partido duro, en casa del anfitrión y con condicionantes importantes como la altitud de la Ciudad de México, a la que no están del todo habituados.

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