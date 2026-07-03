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MUNDIAL 2026
Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Después de la apasionante jornada de este miércoles, en la que Bélgica logró una agónica remontada en el último minuto de la prórroga frente a Senegal e Inglaterra también consiguió darle la vuelta al marcador en su eliminatoria frente a la República Democrática del Congo, hoy es el turno de España. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.
El plan inglés ante México
Mientras algunos equipos aún piensan en conseguir su billete a octavos, otros están centrados al cien por cien en superarlos para alcanzar los cuartos de final. Es el caso de Inglaterra, que según señalan en el 'Daily Mail', está calculando todos los detalles al máximo para imponerse a México.
El equipo anfitrión está dejando muy buena imagen, con un Quiñones arriba muy enchufado, y se presenta como una gran amenaza para unos 'Three Lions' que, según la citada fuente, ha retrasado su viaje a la Ciudad de México.
¿El motivo? Trabajar en la sombra. Tuchel quiere que su equipo realice su trabajo táctico clave en la privacidad de la base segura de Inglaterra en Kansas City, evitando posibles espionajes. La Federación también está preparada para posibles incidencias en el hotel del equipo para limitar el descanso. Tuchel bromeó sobre ello: “Traeremos tapones para los oídos”.
Los últimos enfrentamientos previos a los octavos de final se disputarán entre esta tarde y la madrugada.
- 20:00h: Australia vs Egipto
- 00:00h: Argentina vs Cabo Verde
- 03:00h: Colombia vs Ghana
¿Habrá algún sorpresón?
¡Buenos días! Los diecisesavos están muy cerca de terminar. Esta madrugada, el sueño mundialista de Cristiano Ronaldo ha continuado a costa del de Luka Modric y Suiza ha superado a Algeria.
¿Qué significa eso? Que en los octavos tendremos un suculento España - Portugal.
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