Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

El plan inglés ante México

Mientras algunos equipos aún piensan en conseguir su billete a octavos, otros están centrados al cien por cien en superarlos para alcanzar los cuartos de final. Es el caso de Inglaterra, que según señalan en el 'Daily Mail', está calculando todos los detalles al máximo para imponerse a México.

Tuchel: "¿Bellingham quiere ser James Bond? ¿De qué hablas?" / Archivo

El equipo anfitrión está dejando muy buena imagen, con un Quiñones arriba muy enchufado, y se presenta como una gran amenaza para unos 'Three Lions' que, según la citada fuente, ha retrasado su viaje a la Ciudad de México.

¿El motivo? Trabajar en la sombra. Tuchel quiere que su equipo realice su trabajo táctico clave en la privacidad de la base segura de Inglaterra en Kansas City, evitando posibles espionajes. La Federación también está preparada para posibles incidencias en el hotel del equipo para limitar el descanso. Tuchel bromeó sobre ello: “Traeremos tapones para los oídos”.