Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialEspaña - AustriaCuándo juega España próximo partido octavosMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Cuándo juega EspañaLamine YamalPortugal - CroaciaUnai SimónCortes de tráfico Barcelona Tour de FranciaWilly HernangómezLotería NacionalJódarJódar - CarreñoEstadio España - AustriaEspaña - AustriaMercado Fichajes hoyMundial 2026Partidos Mundial hoyPartidos Wimbledon hoyUTMB Val D'Aran 2026 directoNico WilliamsJosé ElíasBounouMaldiniDónde juega EspañaCalendario LaLiga 2026/27Calendario Barcelona LaLigaCalendario Real Madrid LaLigaCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España

Tuchel: &quot;¿Bellingham quiere ser James Bond? ¿De qué hablas?&quot;

Tuchel: "¿Bellingham quiere ser James Bond? ¿De qué hablas?" / CBF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Àlex Calaff

Àlex Calaff

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no para. Después de la apasionante jornada de este miércoles, en la que Bélgica logró una agónica remontada en el último minuto de la prórroga frente a Senegal e Inglaterra también consiguió darle la vuelta al marcador en su eliminatoria frente a la República Democrática del Congo, hoy es el turno de España. En este directo de SPORT podrás seguir la última hora de la Copa del Mundo.

Actualizar

TEMAS

Añádenos en Google